Napoli, UFFICIALE: Osimhen ko, quante partite salta

Brutte notizie per il Napoli: si infortuna Victor Osimhen, l’esito degli esami e il verdetto sull’assenza del nigeriano

Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Victor Osimhen per la gara di domenica sera al ‘Maradona’ contro il Milan, e non solo. L’attaccante nigeriano del Napoli ha infatti riportato un infortunio che lo metterà fuori causa per alcuni giorni.

Sul sito ufficiale del club partenopeo, il comunicato diramato recita: “Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana“. Certa dunque l’assenza contro i rossoneri domenica sera, come dicevamo, e anche quella nella gara contro il Lecce nell’anticipo di venerdì prossimo alle ore 19. Gli esami che si svolgeranno la prossima settimana chiariranno se ci saranno possibilità di recuperarlo almeno per l’andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro, sempre contro il Milan, in programma mercoledì 12 aprile.

In contumacia del capocannoniere del campionato, Luciano Spalletti si affiderà con ogni probabilità a Giovanni Simeone al centro dell’attacco contro la squadra di Pioli in campionato: proprio il ‘Cholito’, all’andata, fu il giustiziere del Diavolo a San Siro, a metà settembre. Giacomo Raspadori, che per infortunio è stato fermo più di un mese ed è appena rientrato, verosimilmente partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso