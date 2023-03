Non ci sono dubbi: l’annuncio di Tudor sul futuro alla Juve

A dispetto del contratto ancora lungo di Allegri continuano ad aleggiare voci sul futuro della panchina della Juventus. Tra i nomi anche Tudor che oggi ha risposto in conferenza stampa

Ci sono ancora grandi dubbi su quello che sarà il prossimo futuro della Juventus, che in campo lotta per chiudere nel miglior modo possibile un’annata particolare e condizionata anche dalla penalizzazione in Serie A, mentre al di fuori continua ad affrontare vicende extra.

Al rientro dalla sosta il prossimo ostacolo di Vlahovic e soci sarà rappresentato dal Verona sabato sera, con Allegri che vuole provare a scavare nel solco della continuità dopo la vittoria sull’Inter. Proprio la posizione dell’allenatore toscano è in dubbio in vista della prossima stagione, dopo le tante critiche di quest’anno e i rumors che aleggiano dalle parti dei bianconeri. Al netto del contratto ancora molto lungo, fino al 2025, dell’allenatore toscano, i profili accostati alla Juventus non mancano. Tra questi anche Igor Tudor, ex calciatore della Juve e vice di Andrea Pirlo prima di intraprendere esperienze in proprio di nuovo con il Verona prima e il Marsiglia poi. Al momento vive infatti una bella avventura all’OM con cui è secondo ed in lotta alle spalle del PSG.

Calciomercato Juventus, Tudor in conferenza smentisce: “Solo per i click”

I risultati sulla panchina del Marsiglia sono ottimi per Tudor, che si tiene quindi stretta la sua posizione ed appare concentratissimo sulle prossime uscite.

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Montpellier, in programma domani sera, il tecnico croato ha anche commentato in modo secco e perentorio le voci su un accostamento alla Juventus: “Non sto commentando. Domani c’è una partita. Il mondo del calcio ormai è così. Molte cose vengono totalmente inventate soltanto per potersi accaparrare dei click, ma la verità è che io penso soltanto alla partita di domani”.

Smentita secca quindi da parte di Tudor, che parla di notizie acchiappa-click e rimanda ogni focus solamente alla gara di Ligue 1 in programma a Marsiglia contro il Montpellier undicesimo in classifica.