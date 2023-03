Esulta anche la Serie A: sostituto choc per Conte

Un nome a sorpresa per il futuro del Tottenham: potrebbe essere Vincent Company il successore di Antonio Conte

Una scommessa per il dopo Conte: il Tottenham potrebbe ripartire da Vincent Company dopo il divorzio con l’allenatore pugliese che intanto potrebbe tornare in Italia.

In casa Tottenham è l’ora di programmare il futuro. Dopo l’addio con Antonio Conte consumatosi nei giorni scorsi, il club londinese è al lavoro per programmare la prossima stagione che, giocoforza, dovrà partire con un nuovo allenatore in panchina.

Già tanti i nomi accostati alla panchina degli Spurs, tra cui quelli di Julian Nagelsmann, Marco Silva, Thomas Frank, Luis Enrique e Mauricio Pochettino. Ma nelle ultime ore, secondo i media britannici, starebbe facendosi largo un altro nome, del tutto inaspettato.

Tottenham, scommessa Kompany per il dopo Conte

Come riportato da SunSport, infatti, il proprietario del Tottenham, Daniel Levy, vorrebbe puntare su Vincent Company, ex difensore e bandiera del Manchester City.

In forza ai Citizens per ben dodici anni, Vincent Company attualmente è alla guida del Burnley che sta conducendo al ritorno in Premier League. Potrebbe essere lui il nome per la panchina del Tottenham. Una scelta che lascerebbe “a spasso” nomi più importanti e, soprattutto, manterrebbe al riparo da sirene di mercato londinesi Luciano Spalletti.