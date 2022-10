Pochettino-Juventus, nuovo colpo di scena: l’esonero ribalta tutto

Calciomercato Juventus, nuovo intreccio dall’Inghilterra: il futuro di Pochettino potrebbe aprire le porte a scenari a sorpresa.

Serviva una vittoria alla Juventus per provare a venire a capo di una situazione fattasi incredibilmente difficile. Ed alla fine, pur senza eccellere, la zampata di Vlahovic ha garantito tre punti di notevole importanza alla compagine di Allegri, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Milan e Maccabi.

La panchina del tecnico livornese traballava come non mai, almeno da un punto di vista mediatico. Molti tifosi sui social invocavano un ribaltone in panchina mai seriamente preso in considerazione dal presidente Andrea Agnelli, che a margine della trasferta in quel di Israele aveva ribadito a chiare lettere la fiducia al proprio tecnico. Tutta la Juventus continua però ad essere sotto esame, e non sono esclusi nuovi dietrofront nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Ragion per cui, non è del tutto inutile provare ad analizzare la lista dei successori di Allegri. Indiscrezioni dalla Francia hanno nuovamente riproposto la candidatura di Zinedine Zidane, che allo stato attuale sembra configurarsi più come un sogno che un obiettivo concreto.

Calciomercato Juventus, Pochettino il dopo Gerrard? Lo scenario

Difficili anche le candidature di Tuchel e Conte. Il tecnico salentino, ad esempio, è legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023 che gli Spurs hanno tutta l’intenzione di rinnovare. Nel ventaglio di ipotesi era presente anche l’opzione legata a Mauricio Pochettino, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito dal “The Telegraph“, infatti, sull’ex tecnico del Psg avrebbe messo gli occhi l’Aston Villa, vista la posizione tutt’altro che salda di Steven Gerrard.

Quella che è in procinto di cominciare è una settimana cruciale per il tecnico dei “The Villans”, che si gioca la panchina nelle due sfide contro Fulham e Brentford. Tuttavia, come si legge, neanche un risultato positivo potrebbe essere sufficiente a Gerrard. Ed ecco dunque che sarebbe riemersa la candidatura di Pochettino, che qualche settimana fa ha rispedito al mittente una proposta proveniente dalla Bundesliga. Ricordiamo che l’Aston Villa occupa al momento il sedicesimo posto in classifica, ed è dunque pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere.