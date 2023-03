Colpo Berardi: è lui il regalo Champions

Domenico Berardi resta nel mirino delle big di Serie A e in caso di qualificazione in Champions una di loro lo ha messo in cima alla lista

La Serie A è ormai arrivata al fotofinish. Mancano 11 giornate alla fine del campionato, con alcuni dei principali traguardi ancora totalmente in ballo. Non lo scudetto, ovvio, ma l’Europa sì. Champions ed Europa League sono tutte da conquistare, dentro ci sono le big senza nessuna esclusa. Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus, in piena rimonta oltre che in attesa delle sentenze.

Una bagarre che verosimilmente si risolverà del tutto solo all’ultima giornata. Il calendario Champions di tutte le squadre impegnate è stabilito, il piazzamento sarà fondamentale per tutte quante. Restare fuori dal quarto posto per Inter e Milan sarebbe una specie di tragedia sportiva, perché i soldi che derivano dalla qualificazione sono vitali. Discorso simile per la Juventus, ma anche Lazio e Roma per fare il salto di qualità ne hanno assoluto bisogno. L’approdo in Champions condizionerebbe pesantemente il mercato di tutte, in negativo o in positivo. Entrare tra le prime quattro permetterebbe alle milanesi di restare competitive e rinforzarsi in determinati reparti che sono evidentemente spogli, ma al momento è tutto in ballo. Anche perché al secondo posto adesso c’è la Lazio di Sarri, che senza coppe può concentrarsi sul campionato. E sparare qualche cartuccia molto interessante.

La Lazio sogna con la Champions, non solo Zielinski e Frattesi: colpo Berardi

Nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, sono parecchi i nomi suggestivi e importanti accostati alla Lazio. Non a caso, il quarto posto favorirebbe un riappianamento del rosso di bilancio e fornirebbe liquidità per il mercato. Una cifra che sarebbe poi aumentata dalla probabile cessione di Milinkovic-Savic, che dovrebbe fruttare 40-45 milioni.

Con queste risorse i biancocelesti punterebbero in primis al sostituto, con il sogno Zielinski in scadenza di contratto col Napoli e i dialoghi ancora in alto mare. Il polacco riabbraccerebbe Sarri, è lo stimolo principale in un ambiente in cui può rendere al massimo. Non solo, perché tra i possibili obiettivi secondo il quotidiano c’è anche Davide Frattesi del Sassuolo, che da tempo sogna il ritorno alla Roma e anche la Juventus lo tiene in cima alla lista. Sarebbe un colpo ad effetto niente male. A cui potrebbe aggiungersi verosimilmente anche un altro attaccante, come Domenico Berardi che sarebbe il vero regalo Champions.

Il classe ’94 si è legato da tempo al Sassuolo, è un simbolo, ma la Lazio sarebbe un bel salto nel momento forse di sua massima maturità calcistica. Un’occasione da sfruttare. In passato piaceva alla Fiorentina e al Milan, è un nazionale, giocatore di prim’ordine. I tifosi già sognano un traguardo e soprattutto un mercato importante, visto che il nome di Berardi scalda la piazza. Altri nomi ce ne sono per il centrocampo, visto che anche i vari Luis Alberto, Basic e Marcos Antonio potrebbero lasciare. Si tratta di Fazzini, Gedson Fernandes (smentito), Boloca e Wieffer. Per l’attacco, invece, resiste sempre Sallai, legato però in particolare al futuro di Igli Tare: la sua permanenza è ancora tutt’altro che certa. E poi Rafa Silva, altro pallino di Sarri.