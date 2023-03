Corsa Champions: il calendario completo di Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juve

L’ultima giornata di campionato ha aumentato l’incertezza attorno alla corsa Champions, con Milan, Inter e Roma di nuovo ko, l’Atalanta che risale e la Lazio che fa un balzo. Con la Juve outsider

Si è appena chiusa una giornata di campionato a dir poco emozionante, oltre che densa di polemiche. Un turno di Serie A che ha mischiato ulteriormente le carte soprattutto nella corsa Champions League, che si sta facendo sempre più emozionante e incerta. Il derby di Roma e quello d’Italia hanno rimodellato la classifica nel momento della sosta per le nazionali.

In questo momento, dietro al Napoli, la Lazio è al secondo posto (52 punti) seguita dall’Inter (50), poi dal Milan (48), la Roma (47) e infine l’Atalanta (45). Con la Juventus che però spinge a quota 41, ma 56 sul campo. In attesa di capire i verdetti dei tribunali. Tre posti per sei squadre, con undici partite ancora da giocare e diversi scontri diretti. Proprio i confronti tra queste sei formazioni saranno fondamentali, anche in caso di arrivo a pari punti. Il prossimo è in programma l’8 aprile all’Olimpico tra Lazio e Juventus. Il 23 aprile c’è invece Atalanta-Roma. Giornata cruciale ci sarà invece la settimana successiva con ben due scontri diretti: Inter-Lazio e Roma-Milan, sfida totale tra Colosseo e Duomo. Sette giorni dopo, nel weekend del 7 maggio (34esima giornata) un altro turno forse fondamentale e decisivo. Si giocheranno infatti Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Il weekend del 28 maggio, penultima giornata, sono in programma Inter-Atalanta e Juventus-Milan.

Corsa Champions di fuoco: il calendario completo di tutte le contendenti

Tantissimi incroci ‘pericolosi’ che decideranno i tre posti ambitissimi per la Champions e una Lazio che – insieme all’Atalanta – ha il vantaggio almeno fino ad aprile (speriamo oltre per le italiane in Europa) di non giocare le coppe.

In maniera schematica vediamo, giornata per giornata, il calendario di Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus da qui fino alla fine del campionato con gli impegni nelle coppe attualmente in programma. Agli impegni internazionali ovviamente si aggiune la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, con l’andata in programma il 4 aprile e il ritorno ancora da definire in quanto nelle due settimane successive entrambe le squadre saranno impegnate in Europa. Verosimilmente il secondo match verrà fissato dopo la fine dei quarti di Champions ed Europa League. In ogni caso una delle due sarà impegnata anche nella finale del 24 maggio all’Olimpico contro la vincente di Cremonese-Fiorentina.

Il calendario completo di Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus tra Serie A e coppe

28esima giornata (2 aprile)

CREMONESE-ATALANTA

INTER-FIORENTINA

JUVENTUS-VERONA

MONZA-LAZIO

NAPOLI-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

Coppa Italia 4 aprile

JUVENTUS-INTER

29a giornata (8 aprile)

ATALANTA-BOLOGNA

LAZIO-JUVENTUS

MILAN-EMPOLI

SALERNITANA-INTER

TORINO-ROMA

Coppe europee (11-13 aprile)

Benfica-INTER (Champions League 11 aprile)

MILAN-Napoli (Champions League 12 aprile)

Feyenoord-ROMA (Europa League 13 aprile)

JUVENTUS-Sporting CP (Europa League 13 aprile)

30a giornata (16 aprile)

BOLOGNA-MILAN

FIORENTINA-ATALANTA

INTER-MONZA

ROMA-UDINESE

SASSUOLO-JUVENTUS

SPEZIA-LAZIO

Coppe europee (18-20 aprile)

Napoli-MILAN (Champions League 18 aprile)

INTER-Benfica (Champions League 19 aprile)

ROMA-Feyenoord (Europa League 20 aprile)

Sporting CP-JUVENTUS (Europa League 20 aprile)

31a giornata (23 aprile)

ATALANTA-ROMA

EMPOLI-INTER

JUVENTUS-NAPOLI

LAZIO-TORINO

MILAN-LECCE

32a giornata (30 aprile)

BOLOGNA-JUVENTUS

INTER-LAZIO

ROMA-MILAN

TORINO-ATALANTA

33a giornata (3 maggio)

ATALANTA-SPEZIA

VERONA-INTER

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-SASSUOLO

MILAN-CREMONESE

MONZA-ROMA

34a giornata (7 maggio)



ATALANTA-JUVENTUS

MILAN-LAZIO

ROMA-INTER

Coppe Europee, semifinali andata (9-11 maggio)

35a giornata (14 maggio)

BOLOGNA-ROMA

INTER-SASSUOLO

JUVENTUS-CREMONESE

LAZIO-LECCE

SALERNITANA-ATALANTA

SPEZIA-MILAN

Coppe Europee, semifinali andata (16-18 maggio)

36a giornata (21 maggio)

ATALANTA-VERONA

EMPOLI-JUVENTUS

MILAN-SAMPDORIA

NAPOLI-INTER

ROMA-SALERNITANA

UDINESE-LAZIO

Coppa Italia, finale (24 maggio)

37a giornata (28 maggio)

FIORENTINA-ROMA

INTER-ATALANTA

JUVENTUS-MILAN

LAZIO-CREMONESE

Europa League finale (31 maggio)

38a giornata (4 giugno)

ATALANTA-MONZA

EMPOLI-LAZIO

MILAN-VERONA

ROMA-SPEZIA

TORINO-INTER

UDINESE-JUVENTUS

Champions League, finale (10 giugno)