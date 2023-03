Attacco a De Laurentiis: “Confonde propaganda e informazione”

Napoli, non risparmiate le critiche nei confronti di De Laurentiis: “Confonde propaganda e informazione”

“De Laurentiis confonde spesso informazione con propaganda”. A pronunciare queste parole è il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Maurizio Nicita, intervenuto in diretta a TV PLAY su Calciomercato.it.

Il presidente del Napoli non passa mai inosservato quando parla e anche a conclusione dell’Assemblea di Lega Serie A, ha fatto sentire la sua voce. Il patron azzurro ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen, ma anche dell’impegno in Champions League contro il Milan, non risparmiando critiche alla Uefa.

E a riguardo, Nicita, ha parlato così del numero uno partenopeo: “De Laurentiis confonde informazione con propaganda. Per fare il nostro mestiere bisognava scassare ai miei tempi, fare le domande scomode, l’ho anche detto personalmente a De Laurentiis in alcune circostanze”. Il giornalista non si è risparmiato neppure sulla situazione attuale del calcio: “La NBA non è paragonabile al calcio europeo, ma anche al calcio stesso. Volendo fare un raffronto su altri sport prendo d’esempio il ciclismo, dove il doping negli anni è diventato un’istituzione. Correre tutte le tappe, le gare, le manifestazioni senza soluzione di continuità significa che vuoi costringere gli atleti a doparsi. Questo calcio, non nella maniera conosciuta, sta facendo lo stesso, si sta dopando”.