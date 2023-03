Altro italiano a costo zero, il Psg è davanti a tutti

Altro colpo italiano a costo zero per il Paris Saint-Germain, il club transalpino è in vantaggio

Con la maglia delle giovanili del Benfica ha conquistato la scorsa stagione la Youth League da protagonista e prima della pausa delle Nazionali, contro il Vitoria Guimaraes, ha fatto il suo esordio con le ‘Aquile’ nel finale di match.

Cher Ndour è uno dei più interessanti prospetti del panorama italiano e grazie alle sue prestazioni ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. Nato a Brescia, cresciuto nell’Atalanta, origini senegalesi da parte di padre, Ndour ha deciso di lasciare l’Italia nell’estate 2020 per accasarsi al Benfica. Centrale di centrocampo dal fisico straripante e abile con entrambi i piedi, nelle giovanili del club di Lisbona ha saputo subito imporsi come protagonista.

Il classe 2004 vedrà il suo contratto scadere a fine giugno e diversi club sarebbero interessati a lui. E uno di questi è il Paris Saint-Germain. I parigini, sottolinea ‘Le 10 Sport’ sarebbero fortemente interessati al giovane centrocampista italiano. La volontà del club è quella di puntare su profili giovani, futuribili e dal sicuro avvenire e Luis Campos in persona si sarebbe attivato per arrivare a Ndour. Il centrocampista potrebbe quindi aumentare la colonia italiana a Parigi già composta da Donnarumma e Verratti. Oltre a Ndour anche Diego Moreira, altro talento del Benfica B in scadenza a fine stagione, è finito nel mirino della società parigina, che sembra essere in netto vantaggio rispetto alle dirette rivali.