Modric impaziente e addio Real: riaccese le speranze in A

Il centrocampista croato non manda giù le modalità con cui il club madrileno sta affrontano la questione rinnovo, così crescono le chance per il campionato italiano

Il lunghissimo rapporto decennale che intercorre tra Luka Modric e la realtà del Real Madrid starebbe per interrompersi bruscamente. Stando alle ultime notizie trapelate in Spagna e riportate da ‘Sport’, il calciatore non starebbe gradendo affatto la grande attesa per il rinnovo di contratto con il club senza aver neppure aver avuto modo di parlarne apertamente nelle ultime settimane.

Qualcosa s’è rotto e il presidente Florentino Perez non avrebbe mosso passi importanti nei suoi confronti, dimostrando scarso attaccamento alla causa. Probabilmente ci sono questioni più urgenti da dover affrontare, ben più urgenti del trattare del futuro di uno dei calciatori maggiormente influenti del movimento calcistico mondiale degli ultimi anni. Ma lo stesso, a quanto pare, non può dirsi di Toni Kroos, Karim Benzema, Nacho Fernandez e Marco Asensio che una risposta, seppur parziale, l’avrebbero già avuta. Così, con il passare inesorabile del tempo e poco meno di due mesi al termine della stagione sportiva, il centrocampista croato è al bivio della sua incredibile carriera. E spuntano nuovamente le ipotesi di cessione a parametro zero verso le sponde accoglienti della Serie A.

Calciomercato, Modric sogno di Serie A

In Italia il suo profilo verrebbe inneggiato e conteso fra tutte le principali pretendenti al titolo di Campione. Dalla Juventus, fresca di rivoluzione a centrocampo, passando per l’Inter di Simone Inzaghi e soprattutto la Roma di José Mourinho che vede in lui un sogno ambizioso. Soltanto il Napoli, assoluto protagonista dell’attuale edizione, non avrebbe mosso avances esplicite.

Restano da comprendere, ovviamente, le eventuali condizioni per l’annessione del suo cartellino in Serie A, con l’Arabia Saudita che spinge a firmare contratti incredibili sulla scia di quanto fatto in precedenza con l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Difficilmente però Modric cederà alle lusinghe economiche di campionati poco competitivi.