Milinkovic croce e delizia: l’intreccio che fa sognare Allegri

Tiene sempre banco alla Lazio il futuro di Milinkovic-Savic. Il club biancoceleste a caccia del sostituto: l’intreccio con la Juventus sul mercato

Si fa minacciosa un’altra pretendente per Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo che a fine stagione l’Ad Carnevali venderà al miglior offerente.

La Juventus è da tempo forte sul giovane centrocampista ex Monza, mentre rimane vigile anche la Roma dopo i tentativi andati a vuoto nelle ultime sessioni di mercato. Da non scartare pure l’ipotesi di una ricca offerta dalla Premier League, con il Sassuolo che valuta almeno 30 milioni di euro il classe ’99 e nazionale azzurro. A queste corteggiatrici si sarebbe aggiunta inoltre la Lazio, che come riporta stamane ‘Il Messaggero’ avrebbe sondato tramite il suo agente Riso un possibile trasferimento a Formello del giocatore. La Lazio è a caccia dell’erede di Milinkovic-Savic e, oltre a Zielinski dal Napoli, il profilo di Frattesi piace molto a Sarri per caratteristiche fisiche e tecniche.

Calciomercato Juventus, la Lazio piomba su Frattesi: via libera per Milinkovic

Tutto ovviamene dipenderà dal destino del serbo, che difficilmente a questo punto rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2024 con la Lazio.

Lotito però non sarebbe propenso a fare sconti anche senza la firma sul prolungamento e il braccio di ferro continua con l’entourage del centrocampista. Il patron laziale valuta ‘SMS’ 40 milioni di euro e potrebbe respingere anche offerte da 25-30 milioni provenienti dall’estero. Sul giocatore rimane l’occhio vigile pure della Juventus e dell’estimatore di vecchia data Allegri, che senza penalizzazioni e disputando la prossima Champions League potrebbe ritentare l’assalto al nazionale serbo in estate. Tra bianconeri e biancocelesti, inoltre, ci sarà da risolvere la questione su Luca Pellegrini che finora ha giocato poco nella Capitale. L’ex Eintracht Francoforte starebbe comunque convincendo Sarri e domenica a Monza potrebbe avere un’occasione importante dal primo minuto. Il tecnico napoletano valuterebbe la permanenza del laterale sinistro alla Lazio, che entro giugno dovrà versare 12 milioni di euro (più eventuali bonus) nelle casse della ‘Vecchia Signora’ se vorrà acquisire a titolo definitivo l’ex Roma.