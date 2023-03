La Juventus si prepara ad un aprile di fuoco: tutto in gioco in 30 giorni

La Juventus di Massimiliano Allegri, fra campo e vicende esterne, si prepara a vivere un aprile infuocato: andiamo a vedere il calendario dei bianconeri

Nell’ultima sfida prima della sosta per le nazionali, la Juventus di Massimiliano Allegri si è imposta in casa dell’Inter di Simone Inzaghi grazie alla rete di Filip Kostic.

I bianconeri, che recitano ancora il meno quindici in classifica dopo la penalizzazione comminata loro nel mese di gennaio, hanno trovato nuova linfa e una continuità di risultati spaventosa che li ha riportati addirittura ad appena sette lunghezze di svantaggio dal quarto posto per quello che sarebbe un vero e proprio miracolo. Nel frattempo, il 19 aprile, ci sarà il Collegio di Garanzia del CONI che valuterà il ricorso della Juventus in merito proprio alla penalizzazione e questo è solo uno dei tanti eventi, decisivi, che aspettano il club piemontese in questo mese di aprile destinato ad essere fondamentale per il futuro della Vecchia Signora. Il primo impegno ci sarà sabato sera, alle ore 20:45, con la sfida all’Allianz Stadium contro il Verona, ma è soltanto l’inizio, un antipasto di ciò che sarà.

Juventus, fra coppe e campionato: 30 giorni infuocati

Dopo il Verona, dove ci saranno in palio tre punti fondamentali, la Juventus inizierà il ciclo di semifinali di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi e lo farà fra le mura amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri cercano vendetta dopo la scorsa stagione e vogliono continuare a lasciare a secco i nerazzurri che, in questa stagione, finora non hanno ancora segnato alla squadra torinese. Un altro crocevia importante è quello in Europa League dove la Juventus dovrà fronteggiare lo Sporting CP nel doppio impegno fra il 13 ed il 20 aprile.

Una vera e propria sfida filosofica per i bianconeri di Angel Di Maria che vedranno il calcio pragmatico di Massimiliano Allegri affrontare le nuove idee e il dinamismo di Ruben Amorim, fra i tecnici emergenti più apprezzati nel panorama europeo attuale. Infine, attenzione a due big match di Serie A: quello pasquale all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri e quello del 23 aprile a Torino contro il Napoli di Luciano Spalletti.