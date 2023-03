Juventus, accordo sul trasferimento di Vlahovic: “C’è la conferma”

Il centravanti bianconero sarebbe stato accostato con certezza alla causa del club madrileno con una grande, importante uscita dalle file di Ancelotti

Sebbene non si tratti della sua miglior stagione, l’apporto di Dusan Vlahovic alla manovra bianconera è comunque ritenuto essenziale da Massimiliano Allegri perché il tecnico non può fare affidamento su altri profili di spessore in rosa.

Sia Arek Milik che Moise Kean, infatti, per quanto entrambi di caratura internazionale, segnano poco e sono discontinui. Non che non lo sia stato anche il centravanti serbo, ma a scagionarlo dalle oscillazioni prestazionali ci sono stati alcuni acciacchi fisici – dovuti soprattutto alle ricadute della pubalgia che lo affligge sin dai tempi della Fiorentina – oltre alle brutte figure fatte dalla squadra bianconera nella sua interezza soprattutto ad inizio stagione. Così la dirigenza potrebbe voler ancora puntare su di lui in futuro. Ma le voci di un trasferimento all’estero corrono ugualmente veloci, vista anche la situazione generale che il club sta attraversando tra penalizzazione e sanzioni disciplinari. C’è persino chi dalla Spagna è praticamente convinto che Vlahovic abbia già raggiunto un accordo prezioso con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sulla scia dell’uscita di scena di Karim Benzema.

Calciomercato, Vlahovic lontano dalla Juve: ci pensa il Real Madrid

Ebbene secondo ‘elgoldigital.com‘, il presidente Florentino Perez ha palesato la volontà di rinforzare il reparto offensivo del club con una stella di caratura assoluta. Un rimpiazzo, innanzitutto, dell’altalenante francese ex Pallone d’Oro. Benzema, infatti, non sarebbe più quello di una volta complici anche la scarsa continuità e le condizioni fisiche precarie.

Quello di Vlahovic sarebbe dunque un profilo adeguato alle ambizioni del club. Perez non starebbe affatto perdendo tempo prezioso nella trattativa con la sua entourage. Vuole solo e soltanto lui, tanto che secondo la suddetta fonte ci sarebbero “conferme che il presidente ha già in mano il trasferimento” per la prossima estate, con il solo obiettivo di puntare in alto sin dalle prime battute della nuova stagione sportiva. Il Real, in ogni caso, dovrà mettere in conto un’offerta da almeno 80 milioni di euro per convincere la Juventus.