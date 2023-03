Inter, non solo Brozovic: con Calhanoglu out, occasione anche per Asllani

Con l’infortunio di Calhanoglu, Marcelo Brozovic scalda i motori per riprendersi la titolarità all’interno del centrocampo nerazzurro. Ma anche Kristjan Asllani, spesso relegato in panchina, scalpita

L’infortunio di Hakan Calhanoglu è più grave del previsto. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra e sarà praticamente impossibile vedere il centrocampista turco in campo con la Fiorentina e in Coppa Italia contro la Juventus.

In tarda mattinata è così arrivato il comunicato ufficiale che ha certificato che Calhanoglu starà fuori almeno 20 giorni saltando così cinque partite. L’Inter cercherà di recuperarlo almeno per la gara di ritorno di Champions League contro il Benfica a San Siro. L’infortunio del turco rappresenta sicuramente una pessima notizia per l’Inter, ma una “buona” per Marcelo Brozovic che potrebbe riprendersi il posto come regista all’interno del centrocampo nerazzurro.

Non solo il croato può sperare di ritrovare spazio nelle gerarchie dell’Inter, ma anche Kristjan Asllani. Le prestazioni di Brozovic pot infortunio hanno deluso e tanti mesi lontano dal campo pesano. Ecco perché, in vista anche dei tantissimi impegni che l’Inter dovrà affrontare ad aprile, anche il centrocampista albanese potrebbe rientrare nelle rotazioni di Simone Inzaghi che in questo momento ha davvero bisogno di tutte le risorse a disposizione.

Dopo le sfide contro la Fiorentina e la Juventus, l’Inter affronterà la Salernitana, fuori casa. E proprio questa partita potrebbe essere la svolta di Asllani e l’occasione per far emergere il suo valore. Con l’Inter il centrocampista classe 2002 ha giocato solo 20 partite in tutte le competizioni, solo una per 90′ (la gara di ritorno contro il Bayern Monaco nei gironi di Champions League) per un totale di 552 minuti.

Inter satura nel ruolo di play, chi parte?

Asllani è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, riscattato dall’Empoli a febbraio 2023. Un investimento da 14 milioni di euro ed ecco perché non è strano che la società sia infastidita dal suo scarso impiego.

Il centrocampista è molto duttile, ha ricoperto diversi ruoli all’Empoli. In grado di fare da mezz’ala, Inzaghi lo vede solo come play. Un grande problema, perché l’Inter nel ruolo di regista ha tre giocatori, che sono troppi. Calhanoglu, Brozovic e Asllani.

Una soluzione potrebbe davvero essere quella di far giocare l’albanese mezz’ala, ma Inzaghi sembra non volerne sapere nulla e preferirgli Roberto Gagliardini, giocatore in scadenza e che lascerà l’Inter a giugno.

L’altra soluzione viene da società e dirigenza. Qualcuno deve andare via dall’Inter. E considerando che Calhanoglu sta per rinnovare fino al 2027, che Asllani ha 21 anni e rappresenta un grande investimento, è possibile che a partire sia proprio lui: Marcelo Brozovic.