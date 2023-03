L’infortunio di Calhanoglu riporta Brozovic al centro: perché potrebbe essere una ‘buona’ notizia

Il problema muscolare di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter, dovrebbe riconsegnare la titolarità in regia a Marcelo Brozovic, centrocampista croato

Nella serata di ieri, in occasione dell’ultimo impegno con la sua Turchia prima di fare rientro a Milano sponda nerazzurra per un aprile da pazzi, Hakan Calhanoglu ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto a lasciare il campo. Si tratta di un infortunio che potrebbe costringere l’Inter a fare a meno dell’ex giocatore del Milan per diverse partite e, vista la sua importanza in questa annata ricca di alti e bassi per la Beneamata, molti tifosi hanno iniziato a disperarsi.

C’è però un risvolto, soprattutto dal punto di vista tattico, che potrebbe aprire dei nuovi scenari legati all’assenza di Calhanoglu e, soprattutto, al rientro al centro delle operazioni di Marcelo Brozovic, centrocampista croato la scorsa stagione imprescindibile per l’Inter che quest’anno ha fatto un po’ di fatica fra mondiale ed infortuni. Con il ritorno in regia dell’ex calciatore della Dinamo Zagabria, e Calhanoglu magari per lasciare spazio sulla mezz’ala a Mkhitaryan, l’Inter potrebbe ritrovare l’assetto che, nella scorsa stagione, ha impressionato il calcio italiano e non solo. Perché sì, Calhanoglu è stato finora decisivo, ma in questa annata la Beneamata ha subito davvero troppi gol: e se fosse per il mancato filtro fatto da Brozovic in mediana?

Inter, con Brozovic e senza Calhanoglu spuntano nuovi scenari

Ecco perché l’assenza di Calhanoglu per l’Inter potrebbe non essere una notizia terribile. Lo abbiamo visto nella sfida contro la Juventus di Allegri, insieme Brozovic e Calhanoglu, con quest’ultimo ormai abituato a gestire molti più palloni, fanno fatica a dialogare e a creare un gioco armonioso come quello della scorsa stagione. Senza il turco, infortunato, e con una mezz’ala che attacca maggiormente lo spazio come Mkhitaryan, Brozovic avrebbe più facilità di manovra e soprattutto potrebbe gestire anche la transizione difensiva della squadra di Simone Inzaghi.

Un compito, nel quale, il croato è stato impeccabile nella scorsa stagione e che è fondamentale in vista delle sfide imminenti alle quali l’Inter andrà incontro, a partire dal match di sabato pomeriggio in casa contro la Fiorentina, in occasione della 28esima giornata del campionato italiano di Serie A.