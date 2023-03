Inter e Milan, possibile derby di calciomercato per la nuova stella europea

L’Inter ed il Milan avrebbero messo nel mirino, in vista della prossima estate di calciomercato, il profilo di Noah Okafor: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Beppe Marotta ed il Milan di Paolo Maldini sono già al lavoro per progettare il futuro e, più in particolare, la prossima sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri, che a gennaio non sono riusciti a trovare una quadra con Milan Skriniar e vedranno il difensore slovacco salutare per approdare al PSG, si sono subito mossi per gli altri rinnovi di contratto con diverse trattative in ballo: dal futuro di Alessandro Bastoni a quello di Hakan Calhanoglu passando per le situazioni legate ai veterani come Edin Dzeko e Danilo D’Ambrosio. In casa Milan la situazione, o almeno la tabella di marcia è simile. I rossoneri stanno infatti lavorando su alcuni rinnovi con l’accelerata recente per Olivier Giroud e la questione legata al futuro di Rafael Leao, dossier di maggior rilievo per il Diavolo da qui al termine della stagione. Parallelamente, per Inter e Milan, ci sono sempre le questioni legate al calciomercato in entrata e attenzione ad un nome, quello di Noah Okafor, attaccante del Salisburgo in scadenza nel 2024.

Calciomercato Inter e Milan, radar su Noah Okafor

Okafor, che abbiamo visto in questa stagione sfidare prima proprio il Milan nei gironi di Champions League poi la Roma di Josè Mourinho in Europa League, è un profilo davvero molto interessante. Classe 2000, nato in Svizzera e membro della sua nazionale, Okafor è un attaccante duttile in grado di svariare su tutte le posizioni del fronte offensivo, dalle fasce fino ad arrivare al centro con una buona propensione al gol e, soprattutto, una grande tecnica.

La sua valutazione in sede di calciomercato è di circa 20 milioni di euro, ma attenzione alla situazione contrattuale che potrebbe portare i due club meneghini, in caso di asta, a partire con le offerte da cifre più basse, vista l’eventualità per il Salisburgo di perdere il giocatore al termine della prossima stagione.