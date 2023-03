Esonero Conte, Richarlison è una furia: “Le bugie non le accetto”

Dopo l’esonero di Conte non mancano le polemiche e arriva il duro sfogo di Richarlison: “Non lo accetto”

Chiusa l’era Conte, al Tottenham restano le macerie e le polemiche. Nelle ultime ore si è parlato di una fronda all’interno dello spogliatoio che avrebbe fatto pressioni per l’allontanamento del tecnico italiano.

Un gruppo che avrebbe tra i suoi leader Richarlison che tramite Twitter ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, con parole al vetriolo. Il brasiliano ha risposto in maniera molto piccata a chi lo ha accusato di aver tramato contro Conte: “Ormai ho capito che essere criticato come giocatore per le mie prestazioni fa parte del calcio. Le bugie su di me però non le accetto!”

Il brasiliano continua affermando di aver avuto rispetto per tutti i suoi allenatori, Conte compreso: “Mi ha aiutato molto quando sono arrivato al Tottenham e quando abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto parlando e con professionalità”.

Richarlison smentisce: nessuna fronda anti-Conte

Richarlison continua il suo sfogo social e spiega di essere dispiaciuto di non aver dato il contributo che ci si attendeva da lui e di non essere riuscito a fare abbastanza per farlo restare.

Quindi aggiunge: “Gli ho mandato un messaggio ringraziandolo di tutto e augurandogli il meglio perché è quello che si merita”. Poi in conclusione l’attacco al giornalista che ha diffuso questa indiscrezione: “Non ha neanche fatto il minimo, parlare con il mio agente o con me. Pessimo professionista”.