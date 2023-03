Albertini ha una certezza: “Non vedo Maldini lontano dal Milan” | ESCLUSIVO

Demetrio Albertini, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, in esclusiva a Calciomercato.it

A margine del ‘Gianluca forever’ evento dedicato alla memoria di Gianluca Vialli, il presidente dell’AIC Demetrio Albertini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

Inevitabile partire proprio dal ricordo dell’attaccante, scomparso lo scorso 6 gennaio: “Si suoi ricordi ce ne sono tanti, l’ho vissuto tanto da avversario ma anche nel mio esordio in Nazionale, il 21 dicembre del 1991. Avevo davanti Baggio e Vialli, Gianluca era grande leader: è un ricordo che mi porterò sempre dentro di me. Poi ci siamo incontrati sia da avversario, ma anche fuori dal campo per cercare di portare un valore alla nostra categoria”.

Spazio all’attualità con la convocazione di Retegui in Nazionale che ha sollevato polemiche. Giusto andare a pescare in bacini diversi? “E’ una necessità e un dispiacere – afferma Albertini ai nostri microfoni -. Ci potrebbero essere impieghi di talenti delle nostre giovanili più frequenti da parte delle nostre squadre”.

Milan-Napoli, Albertini in ESCLUSIVA: “Non si vince solo con la storia”

Dalla Nazionale al Milan, squadra alla quale è legata gran parte della carriera da calciatore di Albertini.

L’ex centrocampista dice la sua sul prossimo doppio confronto Champions tra i rossoneri e il Napoli: “Non si vince solo con la storia, ci sono i valori in campo. Sono 180 minuti, non è una competizione a tappe. Bisogna gestire bene i 180 minuti. Sulla carta è inevitabile che il Napoli possa avere qualche chance in più di passare però sappiamo anche che in campo ci sono 11 giocatori contro 11 e la partita inizia da 0-0”.

Ultima battuta dedicata al suo ex compagno di squadra e capitano Paolo Maldini e sul suo futuro: “Non lo penso e non lo vedo lontano dal Milan”.