Perin rivendica il secondo posto: “La classifica è quella fatta in campo” | VIDEO CM.IT

Mattia Perin ha parlato nel corso dell’evento ‘Amici dei Bambini’, difendendo i risultati sul campo ottenuti dalla Juventus

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato nel corso dell’evento Amici dei Bambini e si è soffermato sulla situazione della squadra bianconera, tra campo e aule di tribunale (sportivi e non).

L’estremo difensore è chiaro e rivendica i risultati ottenuti sul campo: “Questa situazione ci ha unito molto – dice riferendosi alla penalizzazione di 15 punti -. Dopo la sentenza ci siamo parlati e abbiamo avuto il modo giusto di affrontare le partite. Ci ha dato energia”. Un’energia che è stata utile per risalire la china e avvicinarsi alla zona Champions. Proprio in tema classifica, Perin spiega che la squadra è focalizzata sul campo: “La classifica l’abbiamo sempre guardata per quello che abbiamo fatto sul campo. Per noi il risultato è vincere la domenica. Per noi i punti sono quelli che ci mettono al secondo posto”.

Ultima battuta sulla prematura eliminazione dalla Champions League: “Siamo stati superficiali contro il Benfica ma non si può tornare indietro. Dalle sconfitte però si deve crescere”.