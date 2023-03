Niente da fare, è UFFICIALE: altro forfait per Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina si preannuncia sfida emozionante ma anche con diverse assente: un altro forfait è ormai certo

Un’assenza tira l’altra. Inter-Fiorentina sembra essere diventata la partita dei forfait. Qualcuno era noto già da qualche giorno, altri si sono aggiunti nelle ultime ore.

Inzaghi e Italiano dovranno fare i conti con diversi indisponibili. Il tecnico nerazzurro non potrà contare, ad esempio, su D’Ambrosio – squalificato per due giornate – e Skriniar, ancora alle prese con il problema alla schiena. Di ieri sera la notizia dell’infortunio di Calhanoglu per il quale si attende l’esito degli accertamenti. Nessuna speranza, salvo clamorosi colpi di scena, di vederlo in campo sabato per la sfida alla viola.

Una sfida alla quale Italiano si presenterà senza il lungodegente Terzic, ma anche dovendo fare a meno di Salvatore Sirigu. L’ex Napoli si è fatto male in maniera grave nel corso di un allenamento lo scorso weekend e per lui la stagione è finita. Non ci sarà contro l’Inter come non potrà essere del match anche un altro calciatore.

Inter-Fiorentina, forfait anche per Jovic

Il forfait che si aggiunge a quelli già elencati è quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo è ancora alle prese con l’infezione virale che lo ha colpito nel ritiro della Nazionale.

Come si legge nel comunicato diramato dalla Fiorentina, la visita specialistica di controllo effettuata questa mattina ha evidenziato che l’infezione è in via di risoluzione ma ha anche confermato che il calciatore dovrà continuare ad allenarsi in maniera solitaria. Per il rientro in gruppo bisognerà attendere ancora qualche giorno.

In questo modo la sua presenza in Inter-Fiorentina è da escludere e resta da vedere quando il calciatore potrà tornare ad allenarsi con i compagni e quindi tornare a disposizione di Italiano.