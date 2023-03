Manovra stipendi, nuovo incubo Juve: “C’è il rischio retrocessione”

L’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta Prisma è stata rinviata lo scorso lunedì al 10 maggio

Nella settimana che segna il ritorno in campo dopo la lunga pausa delle nazionali, c’è spazio ovviamente anche per le vicende extra calcistiche che riguardano da mesi la Juventus. Proprio lo scorso lunedì 27 marzo, infatti, l’udienza preliminare del processo penale a carico dei bianconeri è stata rinviata al 10 maggio.

Di Juve si è dunque discusso nel corso della diretta di Calciomercato.it in onda su TV Play insieme all’avvocato Giovanni Castronovo: “Per quanto riguarda la questione dei bilanci e dei danni subiti dagli azionisti, si sa che quando si comprano delle azioni ci sono dei rischi, non sono rischi coperti, non è un rischio calcolato così come altri investimenti, l’investimento azionario è abbastanza volatile. Se la Juventus avesse vinto la Champions il titolo sarebbe invece volato. Non possiamo emettere sentenze prima del processo, intanto bisogna vedere se il bilancio è stato truccato e poi vedere come si può agire in merito alle azioni. Il GUP ha accolto le parti civili perché il danno può esserci stato. Fermo restando che la competenza territoriale può rimettere tutto in gioco”.

Juve, retrocessione per la manovra stipendi: “C’è il rischio”

L’avv. Castronovo si è poi detto ottimista in merito al ricorso presentato dalla Juventus sui 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ammettendo dall’altra parte i rischi legati invece alla vicenda stipendi.

Questo il suo parere sul tema plusvalenze: “Lo scenario che possiamo paventare e quindi teorizzare è quello legato alle plusvalenze, per il resto siamo in fase embrionale, deve ancora esserci il primo grado e deve ancora iniziare la vicenda penale, per quanto tra parte penale e sportiva ci sia autonomia. Per la questione plusvalenze nella mia ottica è quella dove la Juventus potrebbe difendersi al meglio. Partiamo dal fatto che nell’aprile 2022 c’era stato un procedimento, per riaprirlo servono elementi nuovi, bisogna capire se queste intercettazioni, già acquisite al tempo dalla procura di Torino, siano effettivamente elementi validi. Per me alla fine, da quello che emerge, la restituzione dei 15 punti può esserci.

In chiusura, l’avviso che comprensibilmente preoccupa i tifosi bianconeri: “Per la vicenda stipendi invece bisogna vedere come si dipana. La Juventus dice di aver semplicemente messo la voce in un’altra casella, l’accusa invece è di non averle messe falsando il bilancio e il rischio su questo è la retrocessione”.