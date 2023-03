Lombardo chiama le big per Retegui: “Per noi sarebbe più facile” | VIDEO CM.IT

Attilio Lombardo, assistente di Mancini, ha parlato di Retegui a margine dell’evento dedicato a Gianluca Vialli

Intervenuto a margine dell’evento Gianluca Forever, dedicato alla memoria di Vialli, Attilio Lombardo, assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato della convocazione di Mateo Retegui.

“Nei dieci giorni in cui siamo stati insieme, mi sono venuti in mente i bei momenti in cui Gianluca è stato in campo, si divertiva a calciare in porta, a dare consigli a Immobile, a Belotti, a Raspadori e agli attaccanti. Gli avrebbe fatto bene la sua presenza a Retegui”.

Lombardo ha poi continuato: “Mi ricorda quei bomber che non si vedono per tutta la partita e poi fanno gol. Due palle toccate in due partite e due gol. Speriamo di aver trovato un giocatore in più tra quelli che abbiamo e che possono garantirci dei gol. Ha lo stoffa del bomber. Se venisse a giocare in Italia sarebbe più facile per noi seguirlo”.