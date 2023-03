L’Inter e Lukaku sulla graticola, il grande ex attacca: “Inaccettabile”

In vista del finale di stagione, l’Inter chiamata a fare molto meglio: arriva la critica ai nerazzurri e a Lukaku dal grande ex

Troppi alti e bassi hanno caratterizzato la stagione dell’Inter. Che arriva alle fasi finali a giocarsi Champions League e Coppa Italia ma soprattutto in campionato ha stentato con troppi passi falsi. Che non solo hanno scavato una distanza incolmabile dal Napoli ma adesso mettono a rischio anche il piazzamento tra le prime quattro. E da questo punto di vista, la critica di un grande ex come Christian Vieri non potrebbe essere più netta.

L’ex attaccante nerazzurro, oggi opinionista apprezzato sui social, intervistato dal ‘Corriere della Sera’ si è espresso in maniera caustica sull’andamento della squadra. “Perdere nove partite su 27 in campionato è inaccettabile – ha dichiarato – Stiamo parlando di uno squadrone che non può lasciare per strada questa valanga di punti, mi aspetto molto di più e non una simile discontinuità. Ci aspettavamo molto di diverso anche da Lukaku, finora è stato assente”. Proprio dal belga, che in nazionale si è ritrovato con una tripletta, potrebbero passare molte delle sorti interiste nelle prossime settimane. Di certo, servirà un’Inter diversa da quella delle ultime esibizioni, decisamente non convincente.

Inter, Inzaghi e un futuro tutto da scrivere

Servirà soprattutto a Inzaghi ottenere risultati di valore, per guadagnarsi una conferma che sembrava scontata e adesso non lo è più. In un aprile densissimo di impegni, con ben nove gare, il tecnico nerazzurro non potrà sbagliare più nulla.

In campionato, c’è da consolidare una posizione cruciale per il futuro prossimo del club, e che probabilmente sarà requisito minimo per la conferma dell’allenatore. Ma potrebbe non essere sufficiente, a questo punto. Inter che deve puntare anche a riscattare il doppio ko in campionato con la Juventus andando all’assalto in Coppa Italia, e provare, contro il Benfica, a regalarsi una semifinale di Champions che manca dal 2010. Decisamente non semplice, vero. Ma chissà che non venga ritrovata l’Inter versione ‘grandi notti’, che in questa stagione è già stata ammirata più volte, ad esempio contro il Napoli, il Milan in Supercoppa, il Barcellona in Champions.