Inter, allarme Calhanoglu: Juventus (e non solo) a rischio

Simone Inzaghi e l’Inter in ansia per Calhanoglu, uscito per infortunio con la Turchia: esami medici a breve, può saltare diversi big match

La ripresa di campionato e coppe, per l’ultimo segmento di stagione, si avvicina, e il mese di aprile sarà denso di impegni per tanti. In particolare per l’Inter, una delle squadre che in 30 giorni scenderà in campo ben nove volte. Ma per Simone Inzaghi potrebbero essere in arrivo brutte notizie per quanto riguarda l’infortunio di Hakan Calhanoglu.

Nel corso di Turchia-Croazia, Calhanoglu è uscito ieri sera al 37′ del primo tempo lamentando un problema alla coscia sinistra. Immediata e inevitabile la sostituzione, con Yuksek a prendere il suo posto. A fine gara, il Ct turco Kuntz ha parlato di un probabile ‘stiramento all’inguine’. Il giocatore rientrerà a Milano ed effettuerà visite mediche approfondite tra questo pomeriggio e domani mattina, più verosimile la seconda ipotesi. Già certa la sua assenza sabato contro la Fiorentina, ma la conferma di una eventuale lesione, anche di basso grado, potrebbe costringerlo a saltare anche i successivi impegni in rapida successione, vale a dire il match di andata di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus a Torino, la gara di campionato contro la Salernitana e l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica a Lisbona.

Inter, Calhanoglu a rischio stop: i rimedi di Inzaghi

Per l’Inter si tratterebbe ovviamente di una perdita pesantissima in un momento cruciale della stagione. L’aver schierato Calhanoglu in cabina di regia ha consentito a Inzaghi di risolvere diversi problemi in questa annata, il rendimento del turco in quella zona del campo, pur non abituale per lui, è stato di grande livello.

L’assenza di Calhanoglu quasi certamente farà riproporre a Inzaghi Marcelo Brozovic davanti alla difesa, con Barella e Mkhitaryan mezzali ai suoi fianchi. Le difficoltà del croato a sostenere tante partite di fila potrebbero concedere del minutaggio anche al ‘desaparecido’ Asllani, soprattutto in occasione del match contro la Salernitana del venerdì di Pasqua, nel quale potrebbe esserci un turnover minimo da parte dei nerazzurri a metà tra il match di Torino in Coppa Italia e quello in Portogallo in Champions.