Nazionali stregate, ko e cambio obbligato: Inter in allarme

Apprensione per l’Inter dopo le gare delle Nazionali di questa sera: un nerazzurro costretto al cambio, si è fatto male

Nazionali foriere di guai e anche questa pausa non fa eccezione. Di calciatori costretti a fermarsi per infortuni patiti durante questo intermezzo dedicato alle partite della rappresentative nazionali non ne mancano.

Ne sanno qualcosa a Milano dove Pioli ha perso Kalulu, costretto a 15-20 giorni di stop per una lesione al polpaccio che sicuramente gli farà saltare il primo dei tre incontri contro il Napoli. Ma lo ha scoperto, se mai ce ne fosse bisogno, anche Simone Inzaghi. La sponda nerazzurra della città meneghina è, infatti, in apprensione per un calciatore, costretto a lasciare il campo per un problema fisico.

E’ Hakan Calhanoglu ad aver fatto scattare l’allarme in casa Inter. Il trequartista turco si è fermato nel corso del primo tempo della gara tra la sua Nazionale e la Croazia. Al 37′, il nerazzurro non ha potuto fare altro che chiedere la sostituzione dopo aver avvertito dolore.

Inter, infortunio per Calhanoglu: la prima diagnosi

Calhanoglu ha abbandonato il terreno di gioco al 37′ del primo tempo, sostituito da Ismail Yuksek.

Per lui, una prima approssimativa diagnosi, parla di un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Per una diagnosi più precisa e per conoscere esattamente i tempi di recupero occorrerà attendere le prossime ore e il ritorno in Italia del calciatore. Di certo non una buona notizia per Inzaghi in vista del tour de force che attende i nerazzurri. L’Inter ripartirà sabato 1° aprile con la Fiorentina, quindi l’andata della semifinale di coppa Italia contro la Juventus, la sfida alla Salernitana e il primo match di Champions contro il Benfica in Portogallo.

Una serie di impegni ravvicinati che richiederà un dispendio di energie notevole e quindi la rotazione di tutti gli uomini a disposizione. Tra questi Inzaghi spera che ci possa essere anche Calhanoglu.