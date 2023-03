Bastoni e Bonucci out: si accende il Derby d’Italia per l’erede

L’Inter non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di Bastoni, la Juve si interroga su Bonucci: c’è un obiettivo comune per sistemare la difesa

Non solo la ‘beffa’ Skriniar. Nuove ombre si addensano all’Inter sul futuro ad Appiano Gentile di Alessandro Bastoni, in scadenza tra un anno con la società di Zhang.

Permane distanza nella trattativa per il rinnovo del difensore della Nazionale, appetito in Premier League da diverse big del campionato inglese. Bastoni ha dato la priorità all’Inter, ma al momento le richieste dell’entourage del giocatore non combaciano con la proposta del club nerazzurro. L’ex Parma chiede un ingaggio da big superiore ai 5 milioni di euro, mentre Marotta e Ausilio mettono sul piatto circa un milione in meno a stagione. Bastoni resta un alfiere importante per la difesa dell’Inter che cercherà di spingere per trovare un accordo per il prolungamento. Senza la fumata bianca, però, la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe costretta a cedere il difensore la prossima estate al miglior offerente, puntando su un sostituto giovane e già navigato per certi palcoscenici.

Scalvini è in cima alla lista: c’è l’ostacolo Juventus per l’Inter

Identikit sull’erede che corrisponde a Giorgio Scalvini, da tempi non sospetti nome cerchiato in rosso sull’agenda dell’area tecnica interista. Già la scorsa estate gli uomini mercato nerazzurri ne avevano parlato con i suoi agenti, gli stessi peraltro di Bastoni.

Scalvini ha catturato le attenzione di diverse società nel panorama continentale e ha una valutazione onerosa: per ottenere il sì degli orobici ci vogliono circa 40 milioni di euro, bonus compresi. Un profilo che piace anche per la sua duttilità, considerando che può disimpegnarsi in una difesa a tre o a quattro e agire anche più avanti sulla linea dei centrocampisti. Gli uffici con l’Atalanta sono consolidati dopo il trasferimento di Gosens a Milano, ma è chiaro che se la ‘Dea’ dovesse privarsi già in estate di Scalvini cercherebbe di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. E occhio anche alla concorrenza in Italia della Juventus, a caccia di un prospetto futuribile e di livello per il reparto difensivo per preparare il terreno all’addio di Bonucci, che difficilmente resterà in bianconero oltre il 2024 considerando la fragilità fisica del capitano. Un Derby d’Italia per Scalvini che si potrebbe quindi accendere nel prossimo mercato estivo, con l’Inter che inoltre tiene vive le candidature di Demiral (sempre in casa Atalanta) e Becao dell’Udinese.