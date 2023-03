Via libera all’offerta da 91 milioni, il sì cambia i piani di Vlahovic e Osimhen

Arriva il via libera all’offerta da 91 milioni di euro: l’intreccio che stravolge il futuro di Vlahovic e Osimhen

Sarà l’estate dei grandi bomber. Gli attaccanti sono da sempre le attrazioni del calciomercato, ma quest’anno lo saranno ancora di più. Sono tante le big del Vecchio Continente che hanno la necessità di intervenire nel reparto offensivo e tanto i numeri 9 che possono cambiare maglia.

Soltanto restando in Serie A, il futuro incerto è ciò che accomuna diversi calciatori, per un motivo e per un altro. C’è Romelu Lukaku che non sa se resterà all’Inter, dove è tornato in prestito, o dovrà andare a cercare un’altra squadra. Dzeko, in bilico tra addio e rinnovo con i nerazzurri ma non solo. Cosa dire delle nubi che aleggiano sul rapporto tra Juventus e Vlahovic, con l’interesse di tutte le grandi europee e la possibilità in estate di dirsi addio.

Addio, una parola che potrebbe risuonare anche nelle conversazioni tra il Napoli e Victor Osimhen, soprattutto se arrivasse l’offerta indecente attesa dal patron De Laurentiis. Proprio Vlahovic e Osimhen potrebbero essere protagonisti di un intreccio clamoroso che parte dal via libera ad un’offerta da 91 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, che intreccio tra Vlahovic, Osimhen e Kane

E’ questa la cifra che il direttivo del Manchester United ha autorizzato ad investire per soddsifare la richiesta di ten Hag di avere una punta di spessore. Una punta che ha un nome e cognome ben preciso: Harry Kane.

Nonostante l’interesse mostrato per Vlahovic e Osimhen, i ‘Red Devils’ hanno l’attaccante del Tottenham in cima alle loro preferenze e sono pronti a far partire l’assalto. Già lo scorso anno, lo United ha fatto un tentativo non riuscito per Kane con il Tottenham che ha detto no anche a proposte da 100 milioni di euro. Resta da vedere cosa accadrà quest’estate davanti ad un’offerta che arriva intorno ai 90 milioni di euro.

L’eventuali sì degli Spurs toglierebbe di mezzo una delle pretendenti ai due bomber della Serie A, Vlahovic e Osimhen. In caso contrario, Juventus e Napoli dovranno prepararsi all’assalto inglese proveniente da Manchester: toccherà a bianconeri e azzurri poi decidere se farsi lusingare da proposte importanti oppure puntare ancora sul campo sui loro bomber.