Si prendono Kim, l’intreccio da 160 milioni coinvolge la Juventus

Kim Minjae è una delle colonne del Napoli primo in classifica: il sudcoreano può andare via, intreccio pazzesco con la Juventus

Un muro invalicabile. Questo è Kim Min Jae per gli avversari. Il difensore sudcoreano è una delle rivelazioni della Serie A. Acquistato per appena 18 milioni di euro dal Fenerbahce, ci ha messo poco a cancellare l’ombra pesante di Koulibaly di cui ha preso l’eredità in squadra.

Con Rrahmani forma la coppia meno battuta del nostro campionato, tra le meno perforate anche in Champions League. Non sorprende quindi che il suo nome sia finito sul taccuino delle principali potenze europee. Del resto, all’interno del suo contratto è presente una clausola, inferiore ai 50 milioni, che consente di acquistarlo a prezzo già definitivo nelle prime due settimane di luglio. Una clausola che il Napoli sta provando ad eliminare anche se la distanza sul rinnovo tra la società del presidente De Laurentiis e gli agenti del calciatore non è minima.

La società vuole alzare l’ingaggio arrivando al tetto massimo di 3,5 milioni, magari lavorando poi sui bonus; gli agenti chiedono invece il raddoppio dello stipendio attuale (2,6/2,7 milioni). Una situazione che, come raccontato da Calciomercato.it, sta ingolosendo diversi club, con il Manchester United in prima fila. Red Devils ma non solo perché c’è un’altra società pronta all’assalto e che potrebbe dare vita ad un intreccio con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Kim-Psg: via libera bianconero

Stando a quanto riferisce ‘footmercato.net’, infatti, il Paris Saint-Germain è tra le società interessate a Kim. La società transalpina deve rifare la difesa e, dopo aver ormai chiuso il colpo Skriniar, potrebbe pagare la clausola dell’azzurro.

Un eventuale affare che potrebbe far comodo anche alla Juventus: l’alternativa a Kim, infatti, è rappresentata da Pau Torres, 26 anni, obiettivo di vecchia data della società bianconera. Dovesse chiudersi l’affare Kim, il Psg mollerebbe la presa sul difensore spagnolo del Villarreal, dando così l’opportunità ai bianconeri di provare a portarlo in Serie A, anche se c’è da fare i conti con la valutazione e una clausola da 65 milioni.

Altro nome che piace ai francesi è quello di Gonçalo Inacio, 21 anni, dello Sporting: anche lui accostato alla Juventus e con una clausola da 45 milioni. Con Kim al Psg, quindi, il Napoli potrebbe perdere una delle sue colonne, mentre la Juventus potrebbe trovare la strada spianata per uno dei suoi obiettivi per la retroguardia. Un intreccio da 160 milioni che può incendiare il mercato dei difensori.