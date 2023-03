“Si è messo a ridere”: è finita prima di iniziare

Salandin a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Di solito l’oriundo è una seconda scelta della Nazionale, uno scarto del loro Paese”

“Il problema è che si trovano queste scorciatoie per un italiano che non vive in Italia”. A Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, Stefano Salandin ha mostrato scarso entusiasmo per la convocazione in Nazionale dell’oriundo Retegui. “Per lui si è sfruttato un escamotage – specifica il collega di ‘Tuttosport’ – Giusto farlo, ma se devo pensare se sia giusto o sbagliato penso che poteva essere convocato Colombo che poteva fare gol come Retegui. Di solito l’oriundo è una seconda scelta della Nazionale, uno ‘scarto’ del loro Paese”.

Dall’Italia di Mancini al futuro dello stesso CT che nelle ultime ore è stato accostato alla panchina del PSG: “Al momento non c’è nulla, ci siamo sentiti con Mancini e abbiamo sorriso di questa indiscrezione. Ora lui è concentrato sulla Nazionale”. Per il Paris Saint-Germain si parla pure di Antonio Conte, fresco di divorzio dal Tottenham e nome considerato in corsa per tutte le big di Serie A, Napoli escluso: “Anche per Conte non mi risulta alcuna offerta da Parigi – sottolinea Salandin – Adesso non ha molte offerte, sono più voci, può restare fermo anche un anno”.

Per l’estate che verrà, in ogni caso, si preannuncia un altro valzer di allenatori: “Che Simone Inzaghi resti all’Inter sembra a tutti molto improbabile, ma per lo stesso Spalletti ci sono dubbi, dopo uno Scudetto del genere potrebbe anche lasciare. Poi c’è anche Gasperini che ha questo interessamento da parte dell’Atletico Madrid, che probabilmente chiuderà il rapporto decennale con Simeone. Ma direi che le riflessioni andranno fatte in maniera concreta a fine maggio”.