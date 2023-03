Ritorno illustre in Serie A: la scelta ricade su Ancelotti

In estate l’ennesimo valzer delle panchine con i principali top club europei a cambiare allenatore: in Italia un ritorno impossibile

È sempre più il calciomercato degli allenatori e anche la prossima estate non farà assolutamente eccezione. Anzi, perché in Italia come all’estero sono pronte a cambiare tantissime panchine prestigiose, i pesi massimi dell’Europa. Al netto del Bayern Monaco, che ha già compiuto in questi giorni l’avvicendamento tra Nagelsmann e Tuchel. E poi il City, che molto difficilmente si separarerà da Pep Guardiola.

Per il resto nessuno è al sicuro. E con tanti pesi massimi rimasti senza panchina e in attesa di trovare nuova sistemazione. Antonio Conte è ovviamente il nome più fresco, che vorrebbe tornare ad allenare in Serie A ed è in attesa che si liberi una panchina: Inter, Juventus, Milan o Roma. Con il PSG che comunque osserva gli sviluppi, legati anche al futuro di José Mourinho. Tra i manager più corteggiati c’è senza dubbio Roberto De Zerbi, ai primi posti – forse in cima – della lista di Inter e Roma. Ma probabilmente anche di Chelsea e Tottenham. Poi Carletto Ancelotti, giunto con buona probabilità alla fine della sua seconda epica avventura al Real Madrid. Che potrebbe essere anche la sua ultima panchina di club prima di chiudere col Brasile. Niente di ufficiale, ma gli indizi sembrano andare tutti da quella parte.

Ancelotti sbaraglia Conte e De Zerbi: i tifosi hanno scelto

Un domino di allenatori che coinvolge tutti i principali campionati e i top club europei, con gli eredi ancora da trovare o da scegliere. Di certo c’è che i manager italiani, ormai si chiamano così, fanno gola a tutti e non a caso tanti dei big sono all’estero.

Ai nostri followers su Telegram abbiamo chiesto nel nostro sondaggio chi tra Ancelotti, De Zerbi, Conte e Pirlo vorrebbero rivedere in Serie A. Il risultato è stato abbastanza netto, con un primo e un ultimo staccati e gli altri due in volata per il secondo posto. Fanalino di coda Andrea Pirlo – che potrebbe lasciare il Karagumruk per tornare in Italia o andare in Spagna o ancora continuare in Turchia – con il 9%. Il testa a testa finale per il secondo posto si chiude in parità: Conte e De Zerbi si attestano entrambi sul 26%. A stravincere invece Carlo Ancelotti con il 39%. Proprio l’allenatore di Reggiolo, l’unico che è ormai impossibile che torni su una panchina italiana. Il Brasile, se dovesse concretizzarsi come sembra la pista verdeoro, sarà la sua ultima esperienza prima dello stop a una carriera leggendaria.