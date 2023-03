Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 28 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 28 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Intervista esclusiva sulla Gazzetta dello Sport ad Andrea Pirlo: “Juve ci sono”. Le parole dell’ex regista e tecnico bianconero: “Pronto a tornare, ho buoni rapporti. Il mio erede è Fagioli”. “Italia nuovo Retegui”, Mancini insiste: dentro altri quattro oriundi. “Il gran duello Napoli-Milan”, le mosse di Spalletti e Pioli per scudetto e Champions. L’analisi di Sacchi: “Chi prenderà Conte lotterà ancora per lo scudetto”.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Retegui all’asta”, il bomber italo-argentino è l’uomo del momento dopo i gol con la nazionale azzurra. Piace all’Inter, vede l’Eintracht ma tratta con la Lazio: l’attaccante è al centro di un grande intrigo. “Sempre più Vlahovic: la Juve lo applaude”, il centravanti protagonista con una doppietta con la Serbia. “Inter: l’ipotesi De Zerbi”, se Inzaghi fallisce l’obiettivo è il tecnico del Brighton.

“Fede abbi fede”, così titola Tuttosport nella sua edizione odierna. Consulto in Austria per Chiesa: sollievo e visita ok per l’asso di Allegri. Intanto Vlahovic ancora a segno con la Serbia con una doppietta. Girandola panchine: “Da Conte a Tudor, ribaltoni in vista”. Antonio adesso è libero, effetto domino sulle panchine. “Museo Toro al Filadelfia, finalmente”, buone notizie per i tifosi granata.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 28 marzo

La Francia espugna il campo dell’Irlanda, L’Equipe in prima pagina esalta l’autore del gol decisivo: “Pavard, une frappe de revanchard”, gioia personale e rivincita per il difensore del Bayern Monaco. Determinante nel finale di gara anche il milanista Maignan. “Ceballos actor principal”, AS in Spagna dedica ampio spazio al centrocampista del Real Madrid: titolare questa sera nel match contro la Scozia e con il futuro sempre in bilico visto il contratto in scadenza.