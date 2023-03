“Pedina di scambio”: Dybala-Lukaku, Mourinho decisivo

Da Dybala-Lukaku ad Ancelotti passando per le strategie della Juventus: le ultime di calciomercato delle big di Serie A e non solo

Dybala e Lukaku protagonisti della scorsa sessione estiva di calciomercato e, forse, anche della prossima. Sullo sfondo, ma non troppo, l’Inter e José Mourinho. A Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, Fabio Santini è uscito allo scoperto dando diversi spunti, anzi diverse notizie che hanno del clamoroso.

Le ultime indiscrezioni parlano di ritorno di fiamma di Marotta per Dybala, che ha una clausola da 20 milioni per l’Italia e da 12 per l’estero. Dybala in nerazzurro, stavolta si può fare: “Può lasciare la Roma soprattutto se se ne va Mourinho“, ha detto Santini. Attenzione, ‘La Joya’ all’Inter può portarla proprio Mourinho. Se il portoghese dovesse tornare ad Appiano, raccogliendo l’eredità di Inzaghi, allora “si porta Dybala, che piace da sempre a Marotta. Aveva chiuso per lui – sottolinea Santini a Tv Play – ma poi Zhang non diede il via libera, perché Inzaghi ha preferito puntare su Lukaku”.

Santini a Tv Play: “Dybala-Inter con Mourinho e a Lukaku ci pensa la Juventus

A Dybala farebbe spazio proprio lui che gliel’ha tolto in estate, vale a dire Romelu Lukaku tornato alla ribalta col Belgio ma autore fin qui di una stagione a dir poco deludente.

“Non verrà confermato in nerazzurro – dice con certezza Santini prima di lanciare la pista Juve proprio per ‘Big Rom’ – tornerà al Chelsea e molto probabilmente verrà utilizzato come pedina di scambio a livello internazionale. In Italia so che ci pensa la Juventus, anche se il preferito per sostituire Vlahovic resta Hojlund. Attenzione anche a Mou-Dybala al Real Madrid. Lo ‘Special One’ è un pallino di Florentino Perez e Ancelotti è sempre più vicino al Brasile”.