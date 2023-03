Napoli-Milan, dopo l’infortunio arriva il verdetto per il big match

Napoli-Milan domenica sera al ‘Maradona’, sfida importantissima e con notizie altrettanto cruciali sugli infortunati

Dopo la pausa nazionali, si riprenderà subito con sfide di alto profilo tra campionato e coppe. Grande attesa, in particolare, per domenica sera a Fuorigrotta con il confronto tra Napoli e Milan, che in campionato sarà solo il primo atto di un aprile di fuoco tra azzurri e rossoneri, con altri due confronti nel derby d’Europa ai quarti di finale di Champions League. Spalletti cerca altri punti per avvicinare lo scudetto, Pioli il rilancio clamoroso in zona Champions. Per entrambi, fondamentale provare ad avere la migliore formazione a disposizione. E in tal senso arrivano buone notizie per il tecnico partenopeo.

Dopo oltre un mese d’assenza, infatti, Giacomo Raspadori sarà di nuovo a disposizione. L’attaccante mancava dalla seconda metà di febbraio per una lesione muscolare. Quasi tutta la seduta in gruppo per lui, che dunque tornerà tra i convocati dell’allenatore azzurro. Ci sarà bisogno di tutti, in quest’ottica, per provare a scrivere pagine di una storia fin qui clamorosa. Dall’altra parte, invece, Pioli continua ad avere problemi.

Napoli-Milan, le spine di Pioli: un’assenza certa e la grana Ibrahimovic

Il Milan dovrà certamente rinunciare infatti a Pierre Kalulu, che in nazionale ha riportato una lesione al polpaccio. Il difensore potrebbe essere costretto a saltare anche il doppio appuntamento europeo con i partenopei. E c’è da fare attenzione anche alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Ibra, per un fastidio muscolare, salta Svezia-Azerbaigian e torna in Italia. L’entità del problema non è ancora chiara, se ne saprà di più nelle prossime ore, ma di certo non è una buona notizia per Pioli, che sul carisma dello svedese conterebbe molto per provare a strappare un risultato positivo al ‘Maradona’. Sta bene invece Rade Krunic, che con la Bosnia aveva riportato una botta in allenamento ma poi ha giocato tutta la gara contro la Slovacchia.