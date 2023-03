Stop in Nazionale e niente Napoli-Milan: l’annuncio che preoccupa

Arriva l’annuncio a margine del match della sua Nazionale. Il giocatore è a rischio per la partita contro il Napoli

E’ scattato l’allarme in casa Milan. Il giocatore, impegnato con la propria Nazionale, non è nemmeno in panchina.

Nelle prossime ore farà ritorno in Italia e se ne saprà certamente di più in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che stasera, non prenderà parte al match, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, della sua Svezia contro contro l’Arzebaigian. Il bomber non risulta nemmeno in panchina.

A fare il punto della situazione su Ibra, ci ha pensato il compagno Janne Andersson, ai microfoni di TV6: “Ha un fastidio – riporta Aftonbladet.se -, quindi non può giocare. Tutti siamo molto dispiaciuti”. L’attaccante, che il prossimo 3 ottobre compirà 42 anni, aveva giocato gli ultimi 17 minuti della sfida persa contro il Belgio. Si chiude in questa maniera la breve parentesi in Nazionale per l’attaccante svedese, pronto ora a far ritorno a Milano.

I tifosi rossoneri, dunque, incrociano le dita in vista della partita di domenica sera contro il Napoli. Ibrahimovic aveva giocato titolare, andando a segno su rigore, contro l’Udinese. Stefano Pioli, che verosimilmente tornerà ad affidarsi a Olivier Giroud dal primo minuto, si augura chiaramente di poter avere a disposizione lo svedese.

Napoli-Milan, non solo Ibra: Kalulu tiene in ansia Pioli

Non ci sarà certamente, invece, Pierre Kalulu, che in mattinata si è sottoposti agli esami del caso che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana.

Fra qualche giorno sapremo se il francese riuscirà a recuperare per la prima partita di Champions League, ancora, chiaramente, contro gli azzurri di Luciano Spalletti. L’allarme Rade Krunic, invece, appare essere rientrato. Il centrocampista dopo la doppietta contro l’Islanda non era dato in ottime condizioni ma i 90 minuti di ieri contro la Slovacchia hanno spazzato via ogni dubbio. Da domani il Milan di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi per preparare la partita contro il Napoli e si inizierà a capire chi potrà esserci al San Paolo.