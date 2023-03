Pioli senza pace, è UFFICIALE: lesione per un titolarissimo

Pessime notizie per Stefano Pioli, che in vista di Napoli e non solo perde un titolare che dovrà restare fuori qualche settimana

Si apre con delle brutte notizie la settimana di avvicinamento del Milan alla supersfida contro il Napoli di domenica sera. Un match importantissimo per la corsa Champions League, soprattutto in un momento in cui la squadra di Pioli è tornata a zoppicare in campionato e rischia di perdere contatto con le prime.

Il tecnico rossonero infatti ha ‘incassato’ i risultati degli esami svolti oggi da Pierre Kalulu. Il difensore si è infortunato con la Francia under 21 ed è tornato a Milanello. Il comunicato del Diavolo non lascia spazio a buone sensazioni: “Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana”. Il che vuol dire: Kalulu resterà fuori alcune settimane, trattandosi di lesione muscolare e soprattutto in un punto molto fastidioso.

Il Milan affronterà il 2 aprile appunto il Napoli in campionato, poi toccherà all’Empoli e dunque di nuovo al Napoli ma stavolta nell’andata dei quarti di Champions League. Un appuntamento che Kalulu rischia seriamente di saltare. Proprio quando Pioli aveva trovato un equilibrio con il cambio modulo.

Uno stop che si aggiunge a quello di Zlatan Ibrahimovic, anche lui in nazionale. Lo svedese si è fermato in allenamento, il ct scandinavo ha parlato di situazione da valutare. E il Milan ovviamente comincia a preoccuparsi, soprattutto dopo la lunghissima assenza di Ibra che intanto era tornato da qualche partite segnando pure un gol. Per i rossoneri sta per cominciare il momento decisivo della stagione, che può condizionare direttamente il suo futuro e quello del club nei prossimi anni. Le premesse ad ora non sembrano così incoraggianti.