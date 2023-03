Milan, ritorno di fiamma per Skhiri a centrocampo | ESCLUSIVO

Novità importanti in ottica calciomercato Milan per il reparto mediano. Tanti possibili addii nella rosa di Pioli e un nome che torna di moda: Skhiri del Colonia

Il Milan potrebbe rivoluzionare il centrocampo la prossima stagione. Tonali e Bennacer sono due punti fermi dello scacchiere rossonero, ma la mancanza di sostituti all’altezza li ha spremuti ed ha abbassato il loro livello rispetto all’anno scorso quando furono decisivi per lo scudetto.

Certo l’addio di Bakayoko, che tornerà al Chelsea, molto difficilmente verrà riscattato anche Vranckx dal Wolfsburg. Da valutare anche la situazione di Pobega, che si aspettava di giocare di più dopo la pausa per i Mondiali, e dello stesso Krunic, che resta un pupillo di mister Pioli. Servono quindi rinforzi nel reparto mediano e in tal senso, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nel mirino del Milan è tornato Ellyes Skhiri. Si tratta di un centrocampista con doti difensive francesi, ma naturalizzato tunisino con cui ha giocato in Qatar, classe 1995 che va in scadenza di contratto a giugno con il Colonia. Il club tedesco ha preso atto della volontà del giocatore di non rinnovare e teme che dietro ci sia una società importante con cui giocare la Champions League. Il Milan aveva provato a prendere Skhiri già nell’estate del 2021 ma non trovò l’accordo sul prezzo del cartellino: ora diventa un’occasione a parametro zero, ma dovrà fare i conti con una folta concorrenza di club della stessa Bundesliga, oltre che della Premier League inglese e della Ligue 1 francese.