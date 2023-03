Inter e Juve, ipotesi rescissione: pronto il biennale

Obiettivo di nerazzurri e bianconeri sul mercato, Jordi Alba potrebbe siglare un nuovo accordo a fine stagione

Dopo i tentativi andati a vuoto della scorsa estate, Jordi Alba è destinato a far parlare nuovamente di sé sul mercato. Il terzino spagnolo, nonostante il forte legame con il Barcellona coltivato negli anni, non viene più considerato da Xavi come un elemento imprescindibile della sua rosa.

Non è un caso se proprio la scorsa estate, nell’ottica di ridurre i costi generali della rosa, il presidente Joan Laporta aveva proposto al calciatore di risolvere il suo contratto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza. Una proposta rifiutata dal terzino sinistro, consapevole di poter dare ancora tanto alla formazione blaugrana. Il suo nome – tra le altre cose – in Spagna era stato accostato alla Juventus e soprattutto all’Inter, nonostante le ferme smentite dall’Italia.

Stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, nel futuro di Jordi Alba potrebbe spuntare una big del campionato spagnolo. Si tratta dell’Atletico Madrid, che proprio sulla corsia di sinistra potrebbe movimentare il mercato. Sembra infatti che Reguilon, attualmente in prestito dal Tottenham, non verrà riscattato dai ‘colchoneros’ e dopo una stagione non esaltante in Spagna farà ritorno a Londra.

Calciomercato Inter e Juve, Jordi Alba verso l’Atletico Madrid

Secondo i media spagnoli, dunque, Jordi Alba potrebbe diventare l’indiziato numero uno per la fascia sinistra del Cholo Simeone.

Stando alle ultime informazioni, il Barcellona al termine della stagione tenterà di riaprire il fascicolo della scorsa estate con l’obiettivo di risolvere il contratto del terzino con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di giugno 2024. Nel caso in cui l’operazione stavolta dovesse andare in porto, a quel punto potrebbe spalancarsi un’autostrada davanti ai ‘colchoneros’.

L’Atletico Madrid avrebbe addirittura già proposto un biennale al calciatore, anche se a cifre comprensibilmente inferiori rispetto a quelle guadagnate in questo momento in maglia blaugrana. A convincere il difensore ad accettare la sfida coi rivali di Madrid, potrebbe essere proprio la durata del contratto che gli darebbe l’opportunità di guadagnare una stagione in più rispetto all’attuale scadenza con il Barcellona.