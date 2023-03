Ibra non si ferma: ritorna di moda il Condor

Ritorna di moda la suggestione Monza per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese potrebbe ritrovare Berlusconi e Galliani

Un contratto in scadenza, ma ancora tanta voglia di giocare ad alti livelli. Sono questi i motivi che potrebbero portare Zlatan Ibrahimovic a vestire la maglia dell’ambizioso Monza.

Tornato a giocare in campionato e anche a vestire la maglia della Nazionale svedese, nonostante i 41 anni compiuti lo scorso ottobre, Zlatan Ibrahimovic non sembra essere intenzionato a lasciare il calcio giocato, almeno per il momento. Il suo contratto col Milan scadrà il prossimo 30 giugno e salvo clamorosi ripensamenti, non si andrà incontro ad un nuovo prolungamento.

Ecco perché a fine stagione Zlatan Ibrahimovic dovrà nuovamente cercare squadra e potrebbe trovarla in Italia, non molto lontano da Milano, anzi. Potrebbe tornare di moda, infatti, la stuzzicante ipotesi Monza: una possibilità emersa già in passato, visti gli ottimi rapporti con la coppia Berlusconi-Galliani che nel giro di pochi anni ha portato in Serie A il Monza che ha già in tasca la salvezza. E il futuro sembra esser quantomai ambizioso per il club brianzolo.

Calciomercato Monza, torna di moda l’idea Ibrahimovic

Se ne era parlato già in passato, in particolar modo la scorsa estate, quando la permanenza di Ibrahimovic al Milan sembrava essere tutt’altro che certa. Poi è arrivato il nuovo accordo con i rossoneri, ma a fine stagione le strade del club e dell’attaccante svedese si separeranno.

In questo contesto potrebbe inserirsi il Monza che già in passato ha portato in Brianza ex grandi nomi del Milan come Balotelli e Boateng. L’idea Ibra dalle parti dello U-Power Stadium potrebbe tornare di grande attualità nei prossimi mesi. Del resto, l’esperienza e la qualità di Zlatan potrebbero tornare utilissime ad una società giovane ambiziosa come quella brianzola.