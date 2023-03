Ronaldo, nessun incontro con i pm: possibile canale con la Juventus | ESCLUSIVO

I magistrati dell’inchiesta Prisma hanno più volte chiesto a Ronaldo un incontro. Si apre uno scenario nuovo per CR7 e la Juventus

La prima udienza dell’inchiesta Prisma si è chiusa, di fatto, con un risultato scarno. Il gup Marco Picco ha semplicemente rinviato al 10 maggio la questione della competenza territoriale. In quella data ci sarà una nuova udienza: mentre in questa è stata accolta la richiesta sulla responsabilità civile della Juventus avanzata da una trentina di piccoli azionisti.

Resta un interrogativo sullo sfondo. Se Cristiano Ronaldo ha richiesto alla Juventus i 19 milioni di stipendi non pagati, perché non ha fatto costituire i suoi legali come parte civile? L’assenza dei suoi legali in aula, oggi, a Torino non ha colto del tutto impreparati gli inquirenti

Soprattutto, se si sente parte lesa, perché non ha mai incontrato i magistrati torinesi. Fonti dalla procurano assicurano in esclusiva a Calciomercato.it che il desiderio di incontrare CR7 ed i suoi legali è stato espresso più volte. Nulla, Ronaldo dopo l’addio al Manchester United post Juventus non ne ha voluto sapere di incontrare i magistrati.

Fin qui le certezze che arrivano dal Palazzo di Giustizia torinese.

Ronaldo, possibile accordo diretto con la Juventus?

Il comportamento di Ronaldo, entrando adesso nel campo delle indiscrezioni che arrivano dal Tribunale piemontese, potrebbe avere riallacciato un filo con la Juventus.

Il mancato incontro con i pm, anzi quello che è un dribbling sistematico alle loro richieste ha aperto uno scenario che porta ad immaginare un nuovo contatto tra Juventus e Ronaldo ed i suoi avvocati John Shehata e Salvatore Pino.

CR7 potrebbe trovare un accordo con il club bianconero per chiudere la vicenda senza passare dalle aule del Tribunale. Qualcosa che né Ronaldo né la Juventus è, ovviamente, tenuta a divulgare visto che è qualcosa che potrebbe svolgersi tra le parti senza problemi. Uno scenario che cancellerebbe Ronaldo dalla disponibilità degli inquirenti è che cancellerebbe alla Juventus un problema in più da affrontare.