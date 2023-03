“Non può tornare”: doppia sentenza e destino segnato per Conte

Antonio Conte e il Tottenham si sono già ufficialmente separati e ora c’è curiosità di conoscere il nuovo club del tecnico: doppia sentenza

Risoluzione consensuale del contratto. Così si è chiusa ufficialmente la travagliata avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Un’intesa mai sbocciata veramente, che alla fine ha portato alla conclusione anticipata dell’accordo scritto in scadenza giugno 2023.

Cosa che era nell’aria già da qualche giorno, come vi avevamo anticipato sulle pagine di Calciomercato.it. Ha pesato parecchio, ovviamente, la bruciante eliminazione dalla Champions League per mano del Milan di Stefano Pioli, agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il recente sfogo del trainer salentino aveva fatto intendere come ci fosse ormai una vera e propria rottura fra le parti in gioco: “Il problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Siamo undici giocatori, ma in campo vedo calciatori egosti che non voglioso darsi una mano. La storia del Tottenham è questa, in 20 anni non si è mai vinto nulla. La colpa è della società o di tutti gli allenatori che vengono?“.

A questo punto, un altro quesito circola ancora più insistentemente. In quale club proseguirà la carriera di Conte? In tal senso, la suggestione Serie A adesso è viva più che mai. Sull’argomento in questione si è così espresso Ilario Di Giovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Ci sono due scenari. Ha già qualche altra squadra e ha deciso di rescindere, prendendosi parecchia buonuscita. Inter e Juventus? Non so se andrà lì. La Roma non lo ha sentito“.

Sabatini su Conte: “Non può tornare all’Inter o alla Juventus”

Ha detto la sua, in maniera molto più netta, pure il collega Sandro Sabatini, sempre a ‘Radio Radio’: “Conte non può tornare all’Inter visto come si è concluso il rapporto e dopo quella buonuscita che gli hanno dato. Così come non può tornare alla Juventus“.

Possibile, invece, un clamoroso ritorno in Nazionale al posto di Roberto Mancini: “Se Mancini non va all’Europeo… Però manca ancora un anno e mezzo“. Il tempo darà i suoi verdetti.