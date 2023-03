Marotta non dimentica Dybala: l’Inter aspetta Mourinho, c’è il piano B

Non è certa la permanenza di Paulo Dybala alla Roma: decisivo il futuro di Mourinho. Marotta e l’Inter alla finestra per il fantasista argentino

La scorsa estate fu a lungo trattato dall’Inter, prima dell’accordo e del trasferimento nella Capitale sponda Roma. Paulo Dybala è stato davvero vicino al passaggio in nerazzurro, prima che l’estimatore Marotta virasse con decisione sul ritorno a Milano di Lukaku.

Il ‘debole’ però dell’Ad interista per il fantasista argentino non si è mai sopito e non è da escludere a priori un possibile (e clamoroso) ritorno di fiamma della società di Zhang per l’ex numero dieci della Juventus. Il destino alla Roma di Dybala è legato alla permanenza in panchina di José Mourinho e con un eventuale addio del tecnico portoghese anche la ‘Joya’ potrebbe fare le valigie e lasciare dopo una sola stagione Trigoria, specialmente se i giallorossi mancassero nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il fantasista campione del mondo ha una clausola da 20 milioni di euro per i club di Serie A e l’Inter potrebbe pensare d un nuovo assalto in caso di cessione a titolo definitivo di Correa e del mancato rinnovo del prestito di Lukaku.

Calciomercato Inter, radar su Baldanzi: tripla carta per sorpassare il Napoli

Nel reparto offensivo sia il centravanti belga che soprattutto il ‘Tucu’ restano in bilico, con la dirigenza di Viale della Liberazione alle prese anche con le negoziazioni per il prolungamento di Dzeko.

Per la casella di centravanti piace inoltre Retegui, convocato da Mancini in Nazionale e subito protagonista in maglia azzurra con le reti segnare contro Inghilterra e Malta. L’attuale bomber del Tigre ha catturato le attenzioni anche di altre società italiane: dai cugini del Milan alla Lazio, passando per la Roma. L’unico intoccabile in attacco – a meno di offerte fuori mercato – è Lautaro Martinez, destinato ad indossare la fascia da capitano tra presente e futuro. L’assalto al connazionale e amico Dybala appare comunque molto complicato, così Marotta e Ausilio hanno mosso già i primi passi per Baldanzi con l’Empoli. Il baby dell’Under 21 italiana è nei radar da tempi da tempi non sospetti, con l’Inter che potrebbe giocarsi diverse carte per anticipare la concorrenza soprattutto del Napoli. I buoni uffici con i toscani sono un buon punto di partenza, ricordando il trasferimento la scorsa estate di Asllani ad Appiano Gentile. Valentin Carboni, Fabbian e Mulattieri possono essere dei jolly preziosi per i nerazzurri nella corsa a Baldanzi e che potrebbero stuzzicherebbero l’Empoli.