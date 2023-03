Juventus, Chiesa vola in Austria per l’infortunio: la situazione

Federico Chiesa oggi si sottoporrà a una visita col professor Fink, che lo ha operato al ginocchio a inizio 2022: i moviti e le condizioni dell’esterno

La Juventus continua a essere impegnata su più fronti, tutti importantissimi, sul campo e non solo. La squadra di Allegri aspetta il ritorno dei nazionali per preparare al meglio la partita col Verona di sabato sera. Una sfida fondamentale e decisamente alla portata dei bianconeri per continuare la rimonta Champions League. Tutto ovviamente in attesa delle decisioni dei tribunali.

Oggi c’è stata l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, con il rinvio al 10 maggio. La Juventus è stata citata in giudizio per responsabilità civile insieme a Ernst&Young, per cui bisognerà ancora aspettare anche per la questione della competenza territoriale. È stata una delle tappe, il 19 aprile si deciderà sul ricorso riguardo ai 15 punti di penalizzazione. Ma intanto Allegri continua a lavorare sul campo, dove spera di ritrovare il prima possibile Federico Chiesa. L’estero si è fermato nuovamente, è stato costretto a saltare gli ultimi impegni tra cui quelli con la Nazionale. Il ginocchio va monitorato, soprattutto dopo uno stop così lungo. Oggi il classe ’97 è volato in Austria per svolgere una visita di controllo con il professor Fink, che lo ha operato più di un anno fa.

Juventus, Chiesa in Austria per un controllo al ginocchio

Un consulto già previsto e già noto, per cui senza motivi particolari o peggioramenti specifici. Dopo il match con l’Inter, in cui Chiesa era entrato e poo uscito dopo pochi minuti, si erano escluse lesioni. E per questo il percorso dei giorni successivi è stato più sereno.

La questione va gestita, presa con le pinze, anche perché sono tanti i casi di ricaduta o di nuovo infortunio al crociato nel giro di poco tempo. Chiedere a Florenzi o Zaniolo. Di certo Chiesa qualche preoccupazione ce l’avrà, perché dal suo rientro non è riuscito mai a trovare continuità e si è dovuto fermare spesso. Ufficialmente non ci sono problemi particolari, ma sia lui che la Juventus vogliono essere sicuri al massimo, senza rischiare nulla. Anche da qui nasce la necessità di un consulto specialistico in Austria col professor Fink.