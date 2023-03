Ha scelto il nuovo club: ora l’Inter può perderlo gratis

L’Inter rimane sempre attiva sul fronte calciomercato e non perde di vista un rilevante obiettivo in entrata, ma la situazione si complica

In casa Inter prosegue la preparazione in vista della prossima gara a San Siro contro la Fiorentina, in attesa che rientrino tutti i nazionali. C’è grande voglia di riscatto, considerando che prima della sosta i nerazzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte agli acerrimi nemici della Juventus.

Ma c’è soprattutto frustrazione per il percorso della ‘Beneamata’ in Serie A, che ha all’attivo ben nove sconfitte. Davvero troppe per un club che aveva come obiettivo ad inizio stagione la conquista dello Scudetto. Motivo per cui la dirigenza capitana dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta riflette concretamente su un possibile cambio della guardia in panchina. E, ovviamente, si pensa anche a come potenziare la rosa durante la sessione estiva del calciomercato. A tal proposito, come noto serve un valido erede di Milan Skriniar. Lo slovacco ora è alle prese con un infortunio e dal 1 luglio diventerà ufficialmente un nuova pedina di proprietà del Paris Saint Germain.

L’Inter, dal canto suo, ha già cominciato a guardarsi attorno da tempo per il sostituto e uno dei nomi presenti nella lista di Marotta è quello di Inigo Martinez, centrale in forza all’Athletic Bilbao. Stando a quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, però, la priorità assoluta dello spagnolo sarebbe quella di trasferirsi al Barcellona, altro club sulle sue tracce. Tale opzione alletta particolarmente anche e soprattutto per via del contratto in scadenza giugno 2023. E, dunque, della possibilità di assicurarsi le prestazioni di Martinez a parametro zero.

Calciomercato Inter e Napoli, Inigo Martinez vuole solo il Barcellona

Xavi aggiungerebbe volentieri questa pedina alla propria rosa, ma i blaugrana sono obbligati ad abbassare il monte ingaggi per via delle problematiche legate al Fair Play Finanziario. Di conseguenza, la società catalana dovrà prima cedere alcuni elementi che non sono considerati fondamentali.

Se le cose non dovessere andare per il verso giusto, l’Inter potrebbe cercare di approfittarne. In Serie A, inoltre, si registra pure l’interesse del Napoli, a cui va aggiunto quello dell’Atletico Madrid. Le italiane, per ora, rimangono a guardare, in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione Barça.