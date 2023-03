Donnarumma-PSG, è la fine: i francesi scelgono Maignan

Il portiere del Milan protagonista dell’ultima sfida, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, della Francia

Tutti pazzi per Mike Maignan. Il portiere è tornato a difendere i pali della sua Francia e con le sue parate ha permesso a Deschamps di battere l’Irlanda in trasferta.

E’ stato davvero strepitoso l’intervento del giocatore del Milan, che con un volo fantastico ha detto di no al colpo di testa di Nathan Collins, destinato all’angolino.

Una parata che ha fatto impazzire davvero tutti. In questi minuti sui social, i tifosi del Milan e della Francia non fanno altro che parlare di quanto fatto da Mike Maignan. Non si contano i commenti in cui si esaltano le qualità dell’ex Lille ma allo stesso tempo ci sono tanti messaggi rivolti a Gianluigi Donnarumma.

Milan, i tifosi francesi scelgono Maignan: meglio di Donnarumma

Il paragone con l’italiano, sostituito in rossonero proprio dal francese, è così inevitabile: molti dei sostenitori del Diavolo ringraziano il classe 1999 per essere andato via, facendo altre scelte.

Si ringrazia anche Paolo Maldini per aver deciso di puntare su Mike Maignan e per averlo portato in Italia per pochi milioni, circa 13. La parata mostruosa di stasera non fa dunque altro che confermare al tifoso che passando da Donnarumma a Maignan il Milan sia migliorato. Dello stesso parere sono i francesi, molti dei quali non si spiegano, come il Psg abbia deciso di puntare sull’italiano e non sull’ex Lille, cresciuto nelle giovanili del club capitolino.

Maignan. Il portiere più forte del Mondo pic.twitter.com/bCBtWzdj9G — 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗖𝗔𝗟𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 ⚫️🔴🇮🇹 (@magical__milan) March 27, 2023

Le PSG a prit Donnarumma et Milan ac a Récupéré Mike Maignan 😮‍💨😮‍💨 — NPPCLTR (@Nappyculteur) March 27, 2023

On a pris Donnarumma à Milan et ils l’ont remplacé par Maignan mdrrr ils sont gagnants de fou — 𝗠 (@Milqnz) March 27, 2023

Je ne pardonnerai jamais le recrutement de Donnarumma alors qu’on avait Navas et que MONSIEUR Maignan était à Lille — 🇫🇷 ⚡️🗼 (@Kenneth25980105) March 27, 2023

Waaaaaa l’arrêt de ouf !!! Je veux Mike Maignan au PSG à la place de Donnarumma ! Reviens a la maison 🙏🫶 — Yo_owan (@Yo_owan) March 27, 2023

Échange Donnarumma vs Maignan : Validé ✅ — 🖕 ƇӇ0Լ_ЄƦƖƇƘ_ҲƖƖƖ 🖕 (@Ch0L_EricK_XIII) March 27, 2023