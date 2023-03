Bandiera ammainata, poker sul tavolo: il Milan ora trema

Calciomercato Milan, allarme per Maldini: le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra potrebbero aprire le porte a scenari clamorosi.

Una volta archiviata la sosta per le Nazionali, il Milan di Stefano Pioli sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League. Gli impegni in rapida successione che coinvolgeranno i rossoneri contribuiranno a fornire maggiore chiarezza sulla stagione di Leao e compagni.

Il pareggio contro la Salernitana e la sconfitta patita sul campo dell’Udinese hanno rallentato in maniera deleteria la marcia degli uomini di Pioli. Il tecnico del Milan potrebbe pensare al ritorno in pianta stabile della difesa a quattro: l’impegno di Champions contro il Napoli è sempre più vicino, e il tempo degli esperimenti è ormai finito. Il passaggio del turno a discapito del Tottenham era stato visto come la luce in fondo al tunnel. Sensazioni immediatamente smentite dalle successive uscite stagionali del Milan, nonostante un Mike Maignan ritornato prepotentemente a dettare legge tra i pali.

Calciomercato Milan, il Tottenham pensa a Maignan: lo scenario

L’estremo difensore francese, che in Nazionale si è messo in evidenza parando un rigore a Depay, ha aiutato il Milan come diversi interventi prodigiosi. La parata a tempo scaduto nella gara di ritorno contro il Tottenham ha permesso ai rossoneri di mettere in ghiaccio il risultato. Maignan si è poi ripetuto con la Salernitana, disinnescando un contropiede potenzialmente letale di Dia. Il portiere transalpino, insomma, è ritornato a svettare in lungo e in largo. Uno dei fiori all’occhiello del Milan, però, continua a calamitare l’attenzione degli addetti ai lavori.

Stando a quanto riferito da Football Insider, infatti, il Tottenham avrebbe inserito Maignan nella propria lista dei desideri. Lloris, infatti, è legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2024: le chances di un addio del francese a fine stagione, però, continuano ad essere molto alte. Ecco perché i nord-londinesi hanno cominciato a tastare il terreno per capire su quale profilo eventualmente puntare. Maignan, chiaramente, non sarebbe l’unico profilo per il quale gli Spurs avrebbero effettuato primi sondaggi esplorativi. Il portiere del Milan, infatti, figura in una lista che comprende anche David Raya, Robert Sanches e Dean Henderson.