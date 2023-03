Subito fuori per Malta-Italia: escluso dai convocati

Mancini ha diramato i convocati per la sfida di questa sera tra Italia e Malta: salta all’occhio un’esclusione eccellente

Dopo la sconfitta interna contro l’Inghilterra, gli ‘Azzurri’ questa sera sono chiamati a ritrovare subito la vittoria nella trasferta di Malta: Roberto Mancini ha diramato i convocati.

Nelle decisioni del CT balza all’occhio un’esclusione eccellente: infatti, non comparirà tra i convocati Lorenzo Pellegrini. Il numero ’10’ dell’Italia, che ha fornito un bellissimo assist a Retegui contro gli inglesi, è stato escluso per motivi precauzionali e per non affaticarlo troppo. Insieme al capitano della Roma, anche altri tre giocatori non sono stati convocati per il match contro Malta: si tratta di Vladimiro Falcone, Alessandro Buongiorno e Simone Pafundi.