Mondiale Under 20, scende in campo la politica: sorteggio annullato

La presa di posizione è ufficiale: il sorteggio del Mondiale Under 20 è stato annullato. Ecco il motivo.

Il calcio e la politica: due filoni solo apparentemente inconciliabili, ma che invece si intrecciano in maniera assolutamente determinante. Come non definire in questi termini la decisione ufficializzata da un membro della Federcalcio indonesiana legata relativa all’annullamento del sorteggio dei Mondiali Under 20.

Ma facciamo un passo indietro. L’Indonesia è stata scelta come teatro dei prossimi Mondiali Under 20, che a causa della pandemia sono stati posticipati di due anni. Proprio l’Indonesia, però, si è opposta alla partecipazione di Israele. Questo è il motivo per il quale la FIFA è stata costretta ad annullare il sorteggio, secondo quanto riferito da diversi portali indonesiani.

La causa è da rintracciare in questioni legate alla sfera politico-religiosa. L‘Indonesia, infatti, è un Paese in cui la religione musulmana è quella prevalente. Alla luce della ben nota questione medio-orientale e delle ingerenze in Palestina, la presa di posizione della Federcalcio Indonesiana a discapito della partecipazione di Israele non può non essere letta in quest’ottica. Al momento la FIFA non ha ancora diramato comunicati ufficiali che però, stando così le cose, non dovrebbe tardare ad arrivare. Staremo a vedere, però, se ciò possa effettivamente ripercuotersi sull’esito del sorteggio, per la disputa del quale la tavola era ormai stata apparecchiata.