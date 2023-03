Kane-Saka, altro successo per l’Inghilterra. Danimarca KO, non basta super Hojlund

L’Inghilterra ha la meglio dell’Ucraina e consolida il suo primato in testa al Gruppo C. Danimarca al tappeto nonostante la doppietta dell’atalantino.

La seconda giornata delle gare valide per le qualificazioni ad Euro 2024 è entrata nel vivo. Nel pomeriggio si sono svolte gare importanti che hanno regalato spunti interessanti, fornendo un quadro più chiaro delle gerarchie esistenti nei vari gironi.

Dopo il successo contro l’Italia, l’Inghilterra si ripete e batte l’Ucraina per 2-0: decisive le reti di Kane e Saka in una gara che i “Tre Leoni” hanno avuto il merito di indirizzare sin dalle prime battute. Buona prova complessiva degli inglesi, che hanno rischiato poco in difesa creando i presupposti per arrotondare il vantaggio in svariate circostanze. Non basta un super Hojlund alla Danimarca: l’atalantino aveva messo a segno una doppietta nei primi 35 minuti di gioco, rivelatasi inutile. Il Kazakistan, infatti, grazie ad una rimonta assolutamente strepitosa è riuscito ad imporsi 3-2.

Islanda sugli scudi contro il Liechtenstein: la Slovenia regola San Marino

Nelle altre gare in programma, invece, da evidenziare il successo della Slovenia, che ha archiviato la pratica San Marino con un secco 2-0: il gol di Sesko ha aperto le danze, l’autogol di Di Maio ha chiuso la contesa.

Tutto facile per l’Islanda, che ha annichilito il Liechtenstein con un sonoro 0-7: sugli scudi Gunnarson, autore di una tripletta da capogiro. Olafsson, Haraldsson, Gundjohnsen ed Ellertsson hanno contribuito a rendere il passivo assolutamente ineccepibile. Staremo a vedere quali saranno i risultati delle partite serali, con l’Italia che, ad esempio, è chiamata a rispondere immediatamente al doppio squillo dell’Inghilterra dopo il KO all’esordio.