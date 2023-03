Uragano Hojlund, ma il finale è pazzesco: impresa del Kazakistan

All’Astana Arena è andato in scena oggi pomeriggio un match spettacolare e ricco di emozioni tra il Kazakistan e la Danimarca: non basta Hojlund agli ospiti

La seconda giornata della fase di qualificazione ad Euro 2024 si apre subito con una gara spettacolare e dall’epilogo a sorpresa. Apre le danze la sfida del gruppo H tra Kazakistan e Danimarca, con la vittoria dei padroni di casa capaci di rimontare due reti.

Avanti di due i biancorossi che avevano chiuso il primo tempo sullo 0-2 grazie alla doppietta di uno scatenato Rasmus Hojlund, a cinque gol in due partite. Non è bastata però a grande verve del centravanti dell’Atalanta vista la grandissima remuntada della compagine kazaka, capace di ribaltare i conti in meno di 20 minuti in un finale convulso. Tra il 73′ e l’89’ arrivano le tre reti del Kazakistan che conquista i suoi primi tre punti.

KAZAKISTAN-DANIMARCA 3-2 [21′, 36′ Hojlund (D), 73′ rig. Zaynutdinov (K), 86′ Tagybergen (K), 89′ Aimbetov (K)]

KAZAKISTAN: Shatskiy I. (Portiere), Gabyshev M. (dal 34′ pt Skvortsov L.), Maliy S. (dal 1′ st Erlanov T.), Marochkin A., Alip N., Vorogovskiy Y., Orazov R., Tagybergen A., Beysebekov A. (dal 38′ st Darabayev A.), Zaynutdinov B. (dal 34′ st Islamkhan B.), Samorodov M. (dal 33′ st Aymbetov A.). A disposizione: Aymbetov A., Darabayev A., Dosmagambetov T., Erlanov T., Islamkhan B., Kairov B., Kenesov A., Pokatilov S. (Portiere), Shaizada B. (Portiere), Skvortsov L., Zhaksylykov A., Zhumabek A. Allenatore: Adiev M..

DANIMARCA: Schmeichel K. (Portiere), Bah A. (dal 20′ st Stryger Larsen J.), Kjaer S., Nelsson V., Maehle J. (dal 38′ st Kristensen R.), Hojbjerg P., Norgaard C., Jensen M. (dal 20′ st Billing P.), Damsgaard M. (dal 20′ st Daramy M.), Hojlund R., Wind J. (dal 42′ st Braithwaite M.). A disposizione: Billing P., Braithwaite M., Daramy M., Dreyer A., Hermansen M. (Portiere), Hjulmand M., Ingvartsen M., Jelert E., Kristensen R., Ronnow F. (Portiere), Stryger Larsen J., Zanka Allenatore: Hjulmand K..

Ammonizioni: al 44′ st Aymbetov A. (K), al 45’+2 st Shatskiy I. (K), al 45’+3 st Darabayev A. (K) al 45’+3 st Hojlund R. (D).

Espulsioni: al 45’+6 st Aymbetov A. (K).