Il Milan trema, altro problema in Nazionale: cosa è successo

Il Milan trema per i problemi fisici in Nazionale: dopo l’infortunio di Kalulu, apprensione per un altro calciatore rossonero

Il Milan in allarme per i Nazionali. Dopo quanto accaduto con Kalulu, tornato in anticipo a Milano per un problema al polpaccio, i rossoneri sono in apprensione per un altro calciatore alle prese con un guaio fisico.

Si tratta di Rade Krunic che, stando a quanto riferiscono in Bosnia, si è fatto male durante l’ultima allenamento svolto ieri sera a Bratislava. Un guaio fisico che ha fatto temere il peggio ma che non dovrebbe impedire al calciatore di scendere in campo questa sera contro la Slovacchia. Stando a quanto si apprende, infatti, dopo gli accertamenti effettuati, lo staff medico della Nazionale bosniaca ha dato il via libera al suo impiego dal primo minuto. Probabile però che il rossonero non venga tenuto in campo per tutti i novanta minuti.

Milan, ansia per Krunic: domenica c’è il Napoli

Non inizia quindi nel modo migliore la preparazione per la prima delle tre sfide contro il Napoli che animeranno l’aprile milanista. Domenica sera ci sarà la sfida in campionato, importante per la corsa Champions dei rossoneri.

Pioli dovrà valutare se potrà avere a disposizione Kalulu, che si è fatto male con la Francia Under 21, e valutare le condizione di Krunic e degli altri reduci dagli impegni con le rappresentative Nazionali.