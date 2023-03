DIRETTA Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Per il secondo impegno dell’Italia di Roberto Mancini, valido per le qualificazioni ad Euro 2024, l’avversario è Malta

Dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro l’Inghilterra, decisive le reti nel primo tempo di Declan Rice e Harry Kane, l’Italia vola a Malta per affrontare il secondo impegno del gruppo C, valido per le qualificazioni ad Euro 2024.

L’unica nota positiva dopo il match del ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli è rappresentata dal gol all’esordio dell’italo-argentino Mateo Retegui, convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini a causa della penuria di centravanti, vista anche l’assenza per infortunio di Ciro Immobile. Come detto, però, è arrivata la sconfitta e adesso è necessario subito invertire la rotta. Avversario di giornata è la Nazionale maltese guidata dall’italiano Michele Marcolini: anche per i maltesi, è arrivata una battuta d’arresto contro la Macedonia del Nord, la squadra che ha condannato agli azzurri nei playoff validi per la qualificazione ai Mondiali che si sono disputati in Qatar nell’inverno scorso. Il gol di Malta, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale, è stato siglato da Yankam Yannick. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match ‘Ta Qali National Stadium’ di Attard.

FORMAZIONI UFFICIALI MALTA-ITALIA

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillamier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones. CT. Marcolini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri; Tonali, Cristante, Pessina; Politano, Retegui, Gnonto. CT. Mancini

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra* 6 punti; Macedonia del Nord 3 punti; Ucraina, Italia e Malta 0

*una partita in più

ARBITRO: Georgi Kabakov (Bulgaria)